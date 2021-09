“Honor” y “orgullo” han sido algunas de las palabras utilizadas por diversas personalidades políticas, quienes celebraron que la revista Time eligiera a Elisa Loncón, presidenta de la Convención Constitucional, como una de las de las 100 personas más influyentes este 2021.

El prestigioso medio aseguró que actual constituyente “representa siglos de sueños y luchas. Es una mujer brillante y distinguida académica con doctorados, donde ha hablado de amor y de escucharse”.

La noticia fue valorada por representantes de la convención y también por candidatos presidenciales. Por ejemplo, el aspirante de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, afirmó en Twitter que “la Convención tiene una tremenda presidenta y no me extraña que se destaque a Elisa Loncon. A diferencia de la actual administración, nuestro futuro gobierno estará al servicio de este proceso”.

La Convención tiene una tremenda presidenta y no me extraña que @Time destaque a @ElisaLoncon como una de las personas más influyentes #TIME100 . A diferencia de la actual administración, nuestro futuro gobierno estará al servicio de este proceso.

Además, la candidata a La Moneda de la DC, Yasna Provoste felicitó a la académica en redes sociales, donde también destacó la labor de otras mujeres en diferentes ámbitos.

“Michelle Bachelet, Camila Vallejo, Daniela Vega, Las Tesis, Izkia Siches y Elisa Loncón, todas destacadas por la revista Time. ¿Alguna duda de que Chile vive tiempos de mujer?”, señaló la senadora.

También valoró la publicación la casa de estudios donde ejerce de académica Loncon, Universidad de Santiago, quienes aseguraron que es “un orgullo” la elección de la presidenta de la CC.

Tenemos un lujo de Presidenta! Un honor trabajar contigo, ⁦@ElisaLoncon⁩!

— Jaime Bassa (@Jaime_Bassa) September 15, 2021