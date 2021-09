El mundo de la música está de duelo. Es que la mañana de este sábado murió el destacado artista Patricio Manns.

El también escritor estaba internado en la Clínica Bupa de Reñaca producto de una descompensación y, según informaron sus cercanos, el fallecimiento ocurrió a eso de las 09:20 horas de este sábado.

Tras darse a conocer la noticia, diversas figuras de la cultura, de la política y admiradores del cantante reaccionaron en las redes sociales. Entre los mensajes, muchos destacaron la trayectoria del autor de Arriba en la Cordillera.

Lee también: Pesar en la música nacional: Murió Patricio Manns a los 84 años

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, escribió: “Sus versos y corazón a contraluz seguirán por siempre iluminando las luchas y sentires de Chile y América”.

Ha partido un gigante. Tuve la suerte de compartir música, literatura y política con Patricio Manns y Alejandra, que se fue un poco antes. Sus versos y corazón a contraluz seguirán por siempre iluminando las luchas y sentires de Chile y América. Hasta siempre compañero! pic.twitter.com/s9c6bvl8mQ — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) September 25, 2021

Bárbara Sepúlveda, constituyente por el D9, también se sumó a los comentarios, señalando: “‘No volverás jamás puesto que no te has ido. No partirás jamás puesto que te quedaste’. La misma letra que escribió Patricio Manns para Allende, hoy se la dedicamos. Honor y gloria”.

“No volverás jamás puesto que no te has ido. No partirás jamás puesto que te quedaste.” La misma letra que escribió Patricio Manns para Allende, hoy se la dedicamos. Honor y gloria. — Bárbara Sepúlveda Hales (@BSepulvedaHales) September 25, 2021

La agrupación nacional Inti Illimani se sumó a los homenajes. Junto a una fotografía de Patricio Manns, redactaron: “Estamos con un gran dolor por la partida de un hermano”.

Estamos con un gran dolor por la partida de un hermano 🌹 pic.twitter.com/u2kiRLSXqS — INTI-ILLIMANI (@inti_illimani) September 25, 2021

Isabel Allende, hija de Salvador Allende, también lamentó la noticia revelada este sábado. “Se nos va Patricio Manns, uno grande, una verdadera leyenda de la música popular y poeta y nos deja un tremendo aporte indeleble”, indicó en la red social.

Se nos va Patricio Manns uno grande, una verdadera leyenda de la música popular y poeta y nos deja un tremendo aporte indeleble. — Isabel Allende Bussi (@iallendebussi) September 25, 2021

Lee también: Biógrafo y representante de Patricio Manns: “El Estado nunca oficializó un Premio Nacional”

Desde la SCD se sumaron a las condolencias, expresando: “La música chilena hoy está de luto: Patricio Manns, uno de sus nombres más relevantes de todos los tiempos, ha partido a los 84 años, dejando en la cultura local un legado fecundo e invaluable”. Además, abrieron su libro de condolencias para que quienes quieran dejar un mensaje lo puedan hacer.

La música chilena hoy está de luto: Patricio Manns, uno de sus nombres más relevantes de todos los tiempos, ha partido a los 84 años, dejando en la cultura local un legado fecundo e invaluable.

Te invitamos a dejar tu mensaje en libro de condolencias SCD: https://t.co/5OBkYZr8V0 pic.twitter.com/SixA6ZK5a2 — SCDChile (@SCDChile) September 25, 2021

Amaro Labra, diputado e histórico miembro de Sol y Lluvia, publicó una imagen y un mensaje para honrar la memoria de Manns. “Amigo, compañero. Interminable vida, música y poesía viva. Gracias y buen viaje. #PatricioManns“, mencionó en su cuenta de Twitter.

Amigo, compañero.

Interminable vida, música y poesía viva. Gracias y buen viaje.#PatricioManns pic.twitter.com/wIdj8rgaT2 — Amaro Labra (@amarolabra) September 25, 2021

“Todos los honores a ti, Patricio Manns. Todos los honores que el pueblo, no la institucionalidad chilena, te dio. Vuela, vuelta alto amigo, que arriba en la cordillera todas las cumbres velan por ti”, escribió Raúl Zurita.

Los fans del músico también recordaron su vida y obra con muestras de cariño en las redes sociales. “Un gigante en momentos de gente pequeña”, “Se ha ido un inmortal”, “Mirar a la cordillera y hacer un minuto de silencio por Patricio Manns” y “Gracias por tanta belleza. Tu música y poesía se queda con nosotros”, expresaron.