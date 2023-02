Las divididas reacciones por la muerte de El Temucano: Piden no olvidar las denuncias y otros destacan su legado

Durante la jornada de este sábado, se dio a conocer el fallecimiento del cantautor popular Humberto Baeza, conodico como El Temucano o Tito Fernández, a sus 80 años en su casa en Puerto Montt.

Y durante su extensa carrera musical, con más de 40 discos publicados y un gran número de hits, El Temucano deja un poderoso legado que sirve como un retrato cultural al Chile de una época.

Pero además de su controvertida carrera artística, que se abrió paso durante de la dictadura de Augusto Pinochet y generó admiración tanto en izquierdistas como en militares, su propia vida estuvo marcada por hechos de connotación pública.

Tal vez uno de los momentos de mayor tensión pública para Tito Fernández se dio en 2020, cuando comenzó un proceso de formalización en su contra debido a acusaciones por delitos sexuales en el marco de su Centro Integral de Estudios Metafísicos (CIEM), fundado a fines de la dictadura militar.

Fueron todas estas situaciones las que han dividido la opinión de las personas sobre la figura de uno de los folcloristas populares más reconocidos en nuestro país.

Y estas divisiones se observan claramente en la red social Twitter, lugar donde los internautas han levantado el hashtag Tito Ferández hasta dejarlo en trending topic.

Acá dejamos algunos de los comentarios que los usuarios de esa plataforma han hecho a causa del fallecimiento de Humbeto Baeza.

Me importa un pico la obra artística de Tito Fernández, se murió sin pagar el viejo ctm, abusador sexual!!!

Muere a los 80 años. ” Tito Fernández “ el Temucano. La música Chilena está de duelo. A cantar al cielo con Omar Ortiz , ” La casa nueva” o ” Me gusta el vino ” . pic.twitter.com/uiGquaOQ0f

Mi apoyo a todas sobrevientes / víctimas tb de TiTo Fernández que falleció . No creo q eso repare en nada . Al menos si sabremos que nunca más podrá abusar de conciencia y sex . No descansas en paz viejo cerdo

Adiós Tito Fernández El Temucano gran cantante Nacional… Q.E.P.D La casa nueva Me gusta el vino Los Guatones y los pelaos y tantos otros grandes temas… hasta siempre.

Tito Fernández tiene un video donde le preguntan sobre Tallis, la secta que formó, y dice yo nunca he formado una secta no sé por qué dicen que tengo una secta si nunca he tenido una secta. Y qué es tallis? Tallis es la primera secta que hice.

