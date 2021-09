Diversas reacciones dejó la confesión del convencional de Pueblo Constituyente, ex Lista del Pueblo, Rodrigo Rojas Vade, conocido como “Pelao Vade”, quien reconoció no estar enfermo con cáncer.

“Cometí un terrible error, no fui honesto ni con ustedes ni con mi familia. Mentí sobre mi diagnóstico. No tengo cáncer”, declaró el vicepresidente de la Convención Constitucional a raíz de un reportaje de La Tercera.

Según sus declaraciones en un video, tiene un padecimiento que le ha “costado mucho trabajo reconocer” y “lo oculté para no enfrentarme al estigma social, a la crítica, para no dañar a mi familia y para intentar proteger el poquito autoestima que había logrado construir después de aceptar que era homosexual”.

El convencional pidió perdón a sus votantes, y manifestó “no tener nada más que hacer en la Convención”.

Esta revelación generó diversas reacciones en el mundo político.

El abanderado de Chile Podemos +, Sebastián Sichel, se refirió a esta situación. “Creemos en una política de cara a las personas, que no vive del Estado, dice la verdad, persigue la violencia y defiende la libertad”, partió escribiendo el candidato.

“La descomposición de la izquierda y la falta de conducción nos reafirma el desafío mayorías que garanticen gobernabilidad”, agregó.

Mediante su cuenta de Twitter, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, calificó la confesión como “deleznable”.

“Mentir sobre esa enfermedad, y aprovecharse del dolor y el sufrimiento personal y familiar asociado a ella para fines políticos es deleznable”, indicó.

Por otro lado, el diputado Tomás Fuentes (RN), pidió a Rojas Vade dejar la vicepresidencia de la Convención. “Su permanencia en la mesa desprestigia al órgano constituyente”, expresó a través de un video.

“Es indignante que Rojas haya utilizado una enfermedad tan dolorosa como el cáncer para hacer campaña política. Sin esa gran mentira Rojas hoy día no sería constituyente”, añadió.

Asimismo, la convencional por Vamos por Chile, Marcela Cubillos, señaló que Rojas Vade “se suma a campaña de desprestigio de la convención”.

En tanto, la diputada Aracely Leuquén (RN) señaló que “con el cáncer no se juega electoralmente, es una enfermedad que hace trizas a miles de familias chilenas y es por eso que nos parece impresentable que el convencional Rodrigo Rojas hoy día, vicepresidente de la Convención Constitucional, haya mentido en campaña señalando que padecía de este diagnóstico”.

Por su parte, la diputada Camila Rojas (Comunes) citó parte de las declaraciones del convencional y sostuvo que el relato le genera preocupación.

"Un diagnóstico que todavía me cuesta reconocer, que lo oculté para no enfrentarme al estigma social, a la crítica, para no dañar a mi familia" a mi este relato me genera preocupación y ganas de abrazo 😓

