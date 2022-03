La tarde de este domingo, en medio de un acto cultural en la comuna de La Pintana, el presidente Gabriel Boric manifestó su rechazo a la presencia de algunos asistentes a la Solemne Oración Ecuménica realizada ayer, como el ex arzobispo de Santiago.

“Me molestó ver ayer en la Catedral al señor (Ricardo) Ezzati y gente que ha actuado como encubridora de graves delitos contra los niños que están aquí presentes”, dijo.

Además, aclaró que no se pronunció al respecto durante la jornada porque no se había dado cuenta: “No lo noté ayer, pero me lo hicieron ver y quiero decir que esas cosas no las podemos seguir naturalizando”, señaló.

Sus dichos han generado distintas reacciones por parte de figuras políticas, personajes y organizaciones que trabajan en torno a los derechos de la niñez y la prevención de abusos sexuales en niños y adolescentes.

Lee también “Está con un daño interno”: Municipio de Punta Arenas prohíbe subirse al árbol popularizado en franja de Boric

Entre quienes valoraron la intervención se encuentran la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz; uno de los denunciantes del caso Karadima, Juan Carlos Cruz; la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro y Eneas Espinoza, fundador de Red de Sobrevivientes.

En contraste, la convencional UDI Marcela Cubillos cuestionó los dichos del mandatario y apuntó que a la ceremonia de los Pueblos Originarios estuvo invitado Alihuen Antileo, ex FPMR, cofundador y ex vocero de la CAM. “Desde el inicio, un gobierno hermanado a la violencia”, dijo.

Nadie tiene derecho a vulnerar los derechos y confianza de los niños y niñas, clarísimo el Presidente @gabrielboric https://t.co/Sorw9mEwza — Patty Muñoz García (@Pa__tty) March 13, 2022

Muchas gracias Presidente @gabrielboric 🇨🇱 @EquipoBoric . Su apoyo a tantos y tantas sobrevivientes a los q estos criminales Ezzati y Errázuriz han dañado tanto, le agradecen su solidaridad! pic.twitter.com/bAuLXhtLVW — Juan Carlos Cruz Ch. (@jccruzchellew) March 13, 2022

Este es el camino.@gabrielboric lo dijo hoy:https://t.co/JyQ3yQhRbx

Avancemos entonces en la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para infancias atacadas en entornos institucionales. — Red de Sobrevivientes (@sobrevive_chile) March 13, 2022

Al Presidente @gabrielboric le molesta “ver” a Ezzati en la Catedral, pero invita a su ceremonia a Alihuen Antileo, ex FPMR, cofundador y ex vocero de la CAM. Desde el inicio, un gobierno hermanado a la violencia. — Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) March 13, 2022

Bien presidente @gabrielboric que no deja pasar la presencia de Ezzati ayer. Queremos que en nuestro Gobierno las niñas y los niños se sientan cuidados. #CambioCiudadano pic.twitter.com/pRkvXCPJ0w — Javiera Toro Cáceres (@javieratoroc) March 13, 2022

Comparto plenamente que nadie asociado a vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes debiera tener espacio en lo público.

Así lo dije el 2018. Es trascendental que todas las instituciones tengan ese compromiso. @NoMAS_ASI_CHILE

Ezzatihttps://t.co/SLrgHFreo0 pic.twitter.com/VxleYoZhbF — Karla Rubilar Barahona (@KarlaEnAccion) March 13, 2022