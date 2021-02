La muerte de un joven malabarista a manos de Carabineros en Panguipulli causó una serie de reacciones por parte de los habitantes de la comuna, quienes salieron a las calles para manifestar su rechazo a lo ocurrido. Un reclamo al que también se sumaron figuras políticas de oposición mediante redes sociales.

Diputados y partidos increparon a la institución por el fallecimiento de Francisco Martínez, aludiendo a la necesaria reforma que se requiere al interior de Carabineros. Una petición que se viene impulsando desde el estallido social en octubre de 2019.

La diputada Camila Vallejo (PC), mediante su cuenta de Twitter, indicó que “no fue un incidente, fue ASESINATO. No es un hecho asilado, la brutalidad es REITERADA. (…) No es aleatorio, es contra el pueblo, es CLASISTA”, pidiendo la refundación de Carabineros y haciendo un llamado a aprobar la derogación del control preventivo.

