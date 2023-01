Oposición insiste en retiro de indultos: Las reacciones del mundo político tras renuncia de la ex ministra Ríos

Durante la jornada de este sábado, el presidente Gabriel Boric confirmó la renuncia de la ahora ex ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, en medio de los cuestionamientos por el indulto de 13 detenidos durante el estallido social y del ex militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) Jorge Mateluna.

A través de un punto de prensa desde La Moneda, el mandatario además indicó que quien quedará a cargo de la cartera será el abogado Luis Cordero Vega.

La determinación del ejecutivo de solicitar la renuncia a la ministra Ríos ha generado diversas reacciones en el mundo político, quienes también han comentado la salida de Matías Meza-Lopehandía, jefe de gabinete del Presidente Boric.

Si bien algunos personeros de la oposición ya habían pedido la salida de la autoridad, anunciando además una acusación constitucional en su contra, esta renuncia no calmó las aguas, puesto que desde Renovación Nacional (RN) advirtieron que se mantendrá esa decisión y que será presentada el lunes de la semana entrante.

Las reacciones

Así, han sido varios los personeros que se han pronunciado acerca de la salida de la ex líder de Justicia.

Uno de los primeros en manifestarse fue el diputado y secretario de RN, Diego Schalper, quien a través de su cuenta de Twitter escribió: “Seamos claros: el problema no es solamente la mala gestión de la ministra, sino indultos en sí. La motivación de la acusación constitucional es hacer valer responsabilidad pero también exigir que se repare el daño, lo cual SOLO se logra con retiro de los indultos”.

El parlamentario agregó que “mi posición: la renuncia de la ministra mantiene el daño de los indultos. Por ende, si ese daño no se corrige, la acusación sigue teniendo fundamentos, necesidad y vigencia”.

En la otra vereda, el diputado y presidente del partido oficialista Convergencia Social, Diego Ibáñez, expresó que “agradecemos profundamente el trabajo y la dedicación de la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos. Llevar la justicia a todos los rincones de nuestro país, cuidar y proteger los derechos humanos ha sido la prioridad de nuestro gobierno y de este ministerio en particular, amparado siempre en la dignidad y los derechos fundamentales de la ciudadanía”.

“Respaldamos absolutamente la decisión de nuestro presidente, Gabriel Boric, de nombrar al destacado abogado Luis Cordero, que de seguro va a hacer un excelente trabajo. Sabemos que gobernar es una tarea colectiva y que siempre hay que estar abiertos a hacer las mejoras en los equipos en función de los desafíos que son urgentes para la ciudadanía”, complementó.

El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Jorge Alessandri indicó que “finalmente el presidente de la República acepta la renuncia de la ministra de Justicia. Pero pasaron once meses en que tenía que mejorar el sistema carcelario y no ceder a las presiones. Once meses en que tenía que nombrar fiscal nacional. Y por supuesto que once meses donde tenía que aconsejar al presidente de no indultar a personas con prontuario, de no indultar a personas con indultos anteriores, de no indultar a terroristas. Bien por la salida, esperemos que el próximo o próxima ministra de Justicia aporte, pero mal porque Chile perdió once meses en algo fundamental, la justicia”.

En tanto, el jefe de bancada del PS, Marcos Ilabaca, señaló que “la ministra de Justicia y el gobierno ha sido objeto permanente del asedio por parte de la derecha, quienes han entorpecido permanentemente el quehacer del gobierno. Quiero reconocer la gran trayectoria de la ministra, quien tiene una serie de potencialidades en el ámbito de derechos humanos y democracia. Y quiero felicitarla en orden a tratar de solucionar algo que estaba levantándose en un conflicto permanente y que estaba poniendo en problemas el gobierno del presidente Boric. Lo que hace la ministra de Justicia hoy día, es solamente un acto de responsabilidad para tratar de descomprimir una situación que la derecha ha estado haciendo insostenible hasta el día de hoy”.

El diputado del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, manifestó que “cuando se cometen errores y se pagan costos en política lo que corresponde es asumir la responsabilidad y por eso valoramos la renuncia de la ex ministra Ríos y que asuma la cartera de Justicia un hombre con vasta trayectoria y experiencia comprobada en el mundo jurídico, como es el profesor Luis Cordero Vega, a quien le deseamos el mayor de los éxitos y creemos que va a corregir el rumbo de este gobierno en materia de justicia”.

En tanto, la senadora RN Paulina Núñez sostuvo que “el presidente no puede pretender corregir sus errores cortando por el hilo más delgado, nuevamente con la renuncia de una ministra. El presidente debe entender que su decisión errada fue la que rompió el equilibrio respecto del diálogo en materia de seguridad. Por lo tanto tiene que dejar sin efecto, basta con un oficio que deje sin efecto el decreto del Ministerio de Justicia, al menos el indulto que le otorgó a Castillo y a Mateluna. Y evidentemente, para recomponer el equilibrio en materia de seguridad y orden público, establecer un Estado de Excepción Constitucional, al menos por un tiempo, en la zona norte del país y avanzar rápidamente en algunas medidas que son urgentes y necesarias para poder vivir en un país más seguro”.

Por su parte, el diputado oficialista miembro de Convergencia Social Gonzalo Winter, a través de su cuenta de Twitter, escribió: “Quiero agradecer públicamente la entrega, disposición e inteligencia de Marcela Ríos como ministra de Justicia. Creo que hizo una gran labor, y cuenta con toda mi admiración. Del mismo modo, le entrego mis mejores deseos al nuevo ministro Luis Cordero”.

Quien también salió a comentar la salida de la ex ministra Ríos, fue la ex candidata presidencial del Partido Demócrata Cristiano, Yasna Provoste. A través de su cuenta de Twitter, Provoste criticó al gobierno de Gabriel Boric al decir que “es curioso que en un gobierno que se define como feminista, sean siempre las mujeres las que terminen asumiendo la responsabilidad política por las decisiones del presidente”.

