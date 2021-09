Rodrigo Rojas Vade decidió renunciar a la Convención Constitucional luego de la polémica que se generó tras confesar que no sufre de cáncer.

A través de redes sociales, compartió un video en que explica que “no volveré a asistir, conectarme de forma remota o participar de ninguna otra votación, independiente de mi estado de salud. Su rol es demasiado importante como para ser una dificultad en su funcionamiento o resultado”.

“Tan pronto exista el mecanismo para presentar mi renuncia formal, haré uso del mismo”, agregó.

Las reacciones no tardaron en llegar y tanto desde el mundo político como de los integrantes de la Convención, valoraron su decisión de abandonar el órgano, sin embargo, hicieron hincapié en el mecanismo para concretarlo.

“Él tiene que presentar, por razón médica fundada, la imposibilidad de seguir en el cargo. Ese es el único mecanismo para renunciar a un cargo como este. Cualquier otra cosa, él sigue siendo constituyente, pese a que no venga a votar”, dejó en claro el constituyente Cristián Monckeberg (RN) en conversación con Contigo en la Mañana.

“Mientras no exista mecanismo de renuncia establecido en el reglamento de la Convención, ésta no podrá materializarse de forma efectiva. De concretarse, debe resolverse el escaño y la suplencia”, detalló por otro lado la ex candidata a la CC, Constanza Valdés. “De cualquier forma, la renuncia de Vade es lo correcto para el proceso constituyente”, sostuvo en redes sociales.

Por su parte, el diputado Tomás Fuentes (RN) expresó a través de su cuenta de Twitter que “la renuncia de Rodrigo Rojas Vade era urgente. Si bien debió ocurrir hace dos semanas, cuando se destapó la mentira, es algo que le hará bien a la Convención”.

Asimismo, afirmó que “seguiremos adelante con la querella por perjurio que interpusimos en su contra. ¡Rojas Vade no puede quedar impune!”.

Por su parte, el senador Rojo Edwards (Republicanos) indicó que “esta decisión era ampliamente esperada por todos quienes fueron engañados”.

En tanto, la constituyente Patricia Politzer se refirió a la afirmación de Rojas Vade, quien aseguró que no ha cometido ningún delito. Al respecto, dijo que “eso tendrá que confirmarlo la justicia”.

“Estiró dos semanas el chicle, pero finalmente Rojas Vade renunció. Su presencia en la CC era insostenible. ¿Se imaginan que los políticos involucrados en boletas truchas (Moreira y los demás) hubieran hecho lo mismo? Tendríamos otro estándar ético en el país”, dijo el fiscal Carlos Gajardo.

El convencional Eduardo Cretton (UDI), en tanto, reflexionó que “esta renuncia no puede ser con letra chica. Intentar reemplazar a Rojas Vade por algún miembro de su lista es perpetuar el fraude electoral que se cometió”.

El vicepresidente adjunto de la Convención, Pedro Muñoz (PS), reveló que se enteraron de la noticia por la prensa y las redes sociales.

“Es importante que la renuncia se formalice a través de los canales formales de la Convención. Pero he señalado desde el día uno que es fundamental dar una respuesta institucional contundente”, manifestó.