Mario Desbordes presentó su renuncia al Ministerio de Defensa, una noticia que causó diversas reacciones al interior de Renovación Nacional por la decisión que lo perfilaría como precandidato presidencial por Chile Vamos.

En conversación con CNN Chile, la diputada RN Ximena Ossandón declaró que “nunca supe porqué se fue y de hecho nunca lo entendí”, por lo tanto, la parlamentaria valoró su decisión de regresar a sus funciones al interior del oficialismo ya que “creo que es un tremendo líder”.

Asimismo, Ossandón destacó que es un paso importante para enfrentar las próximas elecciones del proceso constituyente y municipales, por lo que “tenemos mucho que hacer y re ordenarnos también”.

En cuanto a una posible candidatura de Desbordes a la presidencia, la diputada indicó que “hay que ir paso a paso”, porque “hay un grupo importante de RN que no estoy tan clara qué es lo que están pensando en este minuto. No es que RN entero esté cuadrado con esto (…) incluso vimos algunos grupos disidentes que intentaron levantar la candidatura de Siches, así que hay mucho que conversar”, enfatizó.

Sin embargo, la parlamentaria indicó que el ex secretario de Estado cuenta con su apoyo, pero que además “vamos a hacer todo lo posible por que la banda presidencial pase a nuestro sector. Y ahí no hay que dejar la carta de Evelyn Matthei o de Joaquín Lavín también“.

Respecto del rol de desbordes en Defensa, Ossandón declaró que “era un Ministerio que lamentablemente no servía y por eso nosotros cuestionábamos muchísimo y no entendíamos por qué se fue a ese Ministerio…para una carrera presidencial no te produce tantas luces”.

“Pero insisto en que el próximo presidente tiene que ser de la derecha social. Porque nosotros hemos entendido, hemos hecho un buen diagnóstico que muchas veces coincide con el de la izquierda, pero nuestros métodos son distintos y nosotros creemos en los cambios“, concluyó.

Reacciones

Otras de las reacciones a la reciente renuncia fue del diputado RN Andrés Celis, quien aseguró que fue una decisión adecuada y que “está bien que lo haya hecho ahora”, ya que según su consideración “es la mejor carta presidencial por RN y el que mejor interpreta hoy día al Chile que estamos viviendo”.

Una opinión contraria a la del diputado RN Miguel Mellado, al declarar que “Mario Desbordes fue elegido diputado, fue elegido presidente del partido, y él de una manera personal y un poco egoísta renunció a eso y fue al Ministerio de Defensa, asumió ese desafío y se dio cuenta que quedó amordazado”

“La decisión que toma hoy también es personal, de renunciar, porque necesitamos también nosotros una figura que acompañe a los candidatos de concejales y alcaldes. Pero para volver a la directiva debe haber una votación para saber quién debe dirigir a RN“, añadió.