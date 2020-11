Luego que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara la acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez, el secretario de Estado presentó su renuncia al cargo.

“Acabo de hablar con el presidente de la República y le hice llegar mi renuncia al cargo de ministro del Interior porque no estoy dispuesto que a través de mi persona se dañe al gobierno. Aquí hay un ataque para obstaculizar la acción del gobierno y por lo tanto no quiero que mi persona sea obstáculo. Le planteé a él la voluntad de renunciar y pese a que intentó persuadirme aceptó mis argumentos“, dijo el ahora ex ministro desde el Congreso.

Tras conocerse su salida del cargo, la senadora y presidenta de la UDI (partido al que pertenece Pérez), Jacqueline Van Rysselberghe comentó que “esto habla de cómo él enfrentó su labor en el Ministerio del Interior”.

“Él siempre puso el bien de Chile por delante, buscó el diálogo, buscó el poder resolver los problemas. Que el plebiscito se diera de forma tranquila y participativa, que el aniversario del 18 de octubre no terminara con un incendio en Chile por los cuatro costados. Que nuevamente piense en Chile sólo habla bien de él“, dijo la parlamentaria y líder gremialista.

Por otro lado, Van Rysselberghe confirmó que la decisión de Pérez había sido previamente planteada al interior del oficialismo. “Era una cosa que ya se había conversado porque Víctor era de la idea de que no podía arrastrar al gobierno, que tiene que preocuparse de una serie de cosas”, dijo.

Por otro lado, la diputada Carmen Hertz (PC) afirmó que “la continuidad de Víctor Pérez como Ministro del Interior era absolutamente insostenible después de la aprobación en la Cámara de la acusación constitucional en su contra, que contemplaba los fundamentos más rigurosos y contundentes que yo he visto en el último tiempo en una acusación constitucional y ésta indudablemente, iba a ser aprobada en el Senado en su calidad de jurado”.

Sebastián Torrealba, jefe de la bancada RN, aseguró que “para la oposición la política es un negocio” y que “los argumentos que escuchamos durante el día no tiene ningún argumento jurídico”. S0bre lo que seguirá al interior del gobierno para designar un nuevo ministro, señaló que será el presidente quien tome esa decisión.

En tanto, la diputada Catalina Pérez, presidenta de RD, aseguró que con esta salida “vemos una nueva operación para buscar desvincular al gobierno de la evidente responsabilidad política que existe y le cabe al ministro en la violación sistémica a derechos humanos en el país“.

🔴 Diputada Catalina Pérez por renuncia de Víctor Pérez: "Espero que el compromiso de la oposición (con la acusación constitucional) se mantenga en el Senado"https://t.co/E6QIJgKdbt @viviencina #HoyEsNoticiaCNN pic.twitter.com/BJGuwpkWAs — CNN Chile (@CNNChile) November 3, 2020

También desde la oposición, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, aseguró que la renuncia de Víctor Pérez motivará un cambio de gabinete, pero que además “tengo la impresión de un gobierno sin timón, sin dirección, con una división de Chile Vamos, con un partido como Evópoli que se declara en congelamiento, con un eventual segundo retiro del 10%”.