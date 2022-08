“Espero que se estén portando bien, porque…”: El mordaz recado de Ricardo Lagos a la bancada del PS

Este lunes, el expresidente Ricardo Lagos se reunió con parte de la bancada del PS en la sede de la fundación Democracia y Desarrollo. Al inicio de la cita, en un tono distendido, el otrora mandatario sostuvo que “hace mucho tiempo que no me juntaba con un bancada. Espero que se estén portando bien, porque a mí me costaba ordenar la bancada”. Ante esto, el diputado Tomás de Rementería, respondió que “puede decirle que al presidente Boric que no hay otra que sea más leal”. Posteriormente, Lagos agregó que “uno descubre que hay vida después de ser presidente”.