El ministro Enrique Paris dijo sentirse decepcionado por el paro nacional de gremios de la salud, que tiene una extensión de 48 horas.

Antes de entregar las cifras y dar anuncios por el Plan Paso a Paso, el secretario de Estado se refirió a esta movilización, indicando que “lo lamento profundamente, y me decepciona, el llamado a paro y movilizaciones, a pesar de las más de 30 reuniones que sostuvo el ex subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga con ellos y las 16 reuniones que he sostenido con los gremios de salud en estos casi cinco meses como ministro de Salud”.

“Les solicito que recapaciten y, humildemente, si este ministro ha cometido algún error que los ha afectado a ellos, a los gremios, les pido disculpas, porque no quiero que nuestras diferencias, que pueden ser legítimas, afecten a los más pobres, a los más humildes, a los más necesitados, es decir, a los pacientes de nuestra patria“, agregó.

Lee también: Plan Paso a Paso: Anuncian que Independencia, Las Condes, San Bernardo y Santiago avanzarán a Apertura Inicial

En la misma línea, Paris añadió que “con la salud no se juega” y que han hecho “todos los esfuerzos posibles para escucharlos, dialogar con ellos y darles respuestas a sus justas peticiones, en la medida de lo posible, de que el Estado de Chile puede responder a esas solicitudes”.

La autoridad aseguró que el Presupuesto 2021 subirá en un 8,9%, “además, hay 150 millones de dólares destinados a disminuir las listas de espera y a prevenir cualquier rebrote”, y que hay 200 millones de dólares destinados a la compra de la vacuna contra el COVID-19.

“Me llama la atención que habiendo sido lo más dialogante posible, y habiendo firmado el martes, un acta de acuerdo, ellos saliendo de la reunión llaman a paro, y a los 3 minutos ya tienen un instructivo de paro”, agregó.