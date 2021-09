El Juzgado de Familia de Santiago rechazó el recurso de nulidad presentado por el candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, en el marco de un proceso por deuda de pensión alimenticia.

Recordemos que el aspirante a La Moneda fue acusado de deber más de $200 millones en pensiones de alimentos, razón por la que pesaría en su contra una orden de arraigo. Así lo denunció un reportaje de Canal 13.

Al respecto, Parisi respondió que “jamás he sido emplazado legalmente” y sostuvo que “no me han notificado de ninguna resolución de forma legal y menos de una suma irreal y exorbitante que se me pretende cobrar”.

Tras esto se difundió el documento del Poder Judicial en donde se detalla que fue rechazada su petición de nulidad, ya que se desestimaron sus argumentos.

“La obligación de informar el domicilio correcto, no la tenían los alimentarios, sino el propio alimentante quien debió informar al tribunal todo cambio de domicilio dentro del plazo de 30 días desde que se produjo, bajo sanción de aplicar una multa”, sostiene el juzgado, que además acredita que Parisi no paga los dineros desde 2016.

“Al respecto, el artículo 1698 del Código Civil hace de cargo del deudor comprobar el pago, a los alimentarios acreditar la existencia de la obligación –justificado en la causa- y el artículo 14 de la ley 14908 obliga a adoptar incluso de oficio los apremios personales advertida la existencia de un incumplimiento”, señala el texto.

“Es un juicio reservado”

El candidato presidencial se refirió al tema este martes en conversación con Cooperativa, donde dejó en claro que no puede hablar al respecto, ya que “es un juicio reservado”.

Sin embargo, el aspirante, quien se encuentra en Estados Unidos, afirmó estar seguro de que saldrá “positivamente victorioso” del proceso judicial en su contra.

Asimismo, no quiso revelar cuándo volverá a Chile para llevar a cabo su campaña electoral, pero aclaró que no tiene miedo de regresar.

En ese contexto, respecto a la orden de arraigo, dijo que su abogado le indicó que se va a levantar. “Yo puedo entrar sin ningún problema a Chile, soy una persona completamente libre”, sostuvo, revelando que el año pasado pidió asilo político en Estados Unidos.