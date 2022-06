La recomendación “contraintuitiva” del Pdte. Boric tras leer libro de Joaquín Lavín: “Me contagió de optimismo”

Durante su participacióm en una actividad de la Cámara de la Construcción, el presidente Gabriel Boric hizo una particular recomendación a los asistentes al evento.

“Permítanme hacerles una recomendación que puede ser contraintuitiva: El último libro de Joaquín Lavín, que se llaman Las diez tendencias que transformarán Chile“, comenzó señalando el mandatario.

“Me lo hizo llegar, no he tenido la oportunidad de conversar con él, pero me contagió el optimismo que tiene en ese libro respecto a las 10 tendencias que hoy día. En la actual configuración del mundo, pueden empujarnos a que Chile sea un socio fundamental”, añadió el jefe de Estado.

Conforme a sus declaraciones, lo anterior podría permitir “mejorar la calidad de vida de tantos de nuestros habitantes, y además ser un polo de desarrollo en todo América Latina“.

Es relevante consignar que el texto del ex alcalde de Las Condes, en formato de ensayo, aborda la economía chilena y su desafío frente al cambio climático.

Según consigna en su sitio web la librería Antártica, mediante la reseña de la obra, para el ex edil “nunca los intereses de Chile y el mundo habían estado tan alineados: las ventajas geográficas del norte, los vientos del sur, la agricultura de desierto, el emprendimiento tecnológico y el desarrollo de inteligencia artificial”.

“Un salto cualitativo y cuantitativo para el Chile por venir. Un ensayo breve e iluminador sobre economía, tecnología y sociedad. Indispensable para esta época que comienza a adquirir una perspectiva climática para abordar la totalidad de los asuntos humanos”, sentencia.