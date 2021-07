(Agencia UNO) – El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, afirmó este sábado que esperan que no se presente la acusación constitucional contra el jefe de la cartera de Educación, Raúl Figueroa, que fue anunciada por diputados de la oposición.

La autoridad de Gobierno se refirió al tema y aseguró que “cuando hay un grupo de diputados que plantea una acusación constitucional y se basa en que el ministro ha hecho todos los esfuerzos para que los niños, niñas y adolescentes puedan volver a la escuela es el récord del absurdo”.

“Y cuando a continuación dicen que es porque se pone en riesgo a los niños es una infamia y es un absoluto y total contradicción con lo que han dicho todos los organismos internacionales, por tanto, entendemos que hay miles de miles de profesores que han hecho un esfuerzo gigantesco durante todos estos meses”, añadió.

En esa línea, argumentó que “el desprecio absoluto de un grupo de diputados sobre los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes, sobre su salud mental, sobre el desarrollo socioemocional (…) es simplemente indignante”.

“La infamia que ellos pretenden hacer al acusar a un ministro de Educación para que los niños puedan ir a las clases es algo completamente absurdo, es como acusar a un ministro de Salud porque ha vacunado a muchas personas”, enfatizó Bellolio.

El portavoz de La Moneda reflexionó diciendo que “simplemente no se entiende (…) aquellos que pretenden cerrar las escuelas, despreciar el trabajo que se hace en el aula, despreciar el trabajo socioemocional lo lamentamos profundamente, porque a diferencia de ellos para nosotros la educación es esencial”.

“Aquellos que se han restado del diálogo, de las propuestas, se han restado de la verdad, simplemente a nosotros nos parece indignante que desprecien el trabajo que se hace al interior del aula”, afirmó.

“Si bien es algo que tienen los diputados como un instrumento, pero no tiene ninguna justificación, se burlan de la justificación, se contradicen entre ellos (…) yo esperaría que durante la próxima semana en vez de querer hacer esta infamia, este récord mundial del absurdo, no presenten esa acusación”, sostuvo la autoridad.

“Y que no la presenten por el bien de los niños por su desarrollo, sobre todo porque no sigamos aumentando la brecha (…) y por hacer un puntito político quieren hacer esto, simplemente no corresponde”, declaró.

A su vez, el propio ministro de Educación, Raúl Figueroa, planteó que “los diputados tienen dentro de sus atribuciones la posibilidad de presentar acusaciones constitucionales, es una herramienta de fiscalización, que la doctrina llama de última ratio, es decir, aquella que debe usarse al final cuando ya no quedan otros elementos de fiscalización”.

“Nosotros somos muy respetuosos de las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados y, por lo tanto, si un grupo de diputados considera que es conveniente para sus intereses llevar a delante una propuesta como ésa habrá que estar a la espera de su presentación”, afirmó.

Junto a lo anterior, resaltó que “lo que sí es evidente es que chilenos buscan hoy día más que nunca que, precisamente, en torno a la educación seamos capaces de unirnos”

“Por lo tanto, lo que nosotros esperamos es tener la mayor cantidad de tiempo para dedicarnos a ese objetivo y esperamos también que no se generen condiciones que nos quiten ese tiempo porque termina en definitiva perjudicando el bienestar de nuestros niños y jóvenes”, cerró diciendo Figueroa.