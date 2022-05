Recorrido por las estaciones del Metro: Experto advierte riesgos evidentes por comercio informal

Cuenta con 136 estaciones y por día traslada a 2,3 millones de personas. Es el Metro de Santiago, un servicio que por estos días ha hecho noticia por el comercio ambulante y los problemas generados a usuarios en espacios destinados al transporte. Salimos a tomar el pulso con un experto y analizar algunas de las estaciones más recorridas. El trayecto inició en Estación Central, donde el panorama no es alentador por la alta presencia de vendedores. Luis Salamanca, prevencionista de riesgos, advierte que “inmediatamente se ve que ya está ocupada la vía de evacuación obligada. No hay manera de salir de la estación sin pasar sobre los comerciantes ambulantes y eso representa un peligro evidente”. Continuamos el testeo por varias estaciones, como Los Héroes, Franklin, hasta llegar a La Cisterna, donde el panorama fue muy similar. Otra situación particular se observó en Los Leones, en donde el contraste es realmente evidente con el comercio.