La historia del presidente electo, Gabriel Boric, y el actual diputado, Giorgio Jackson, data desde las protestas estudiantiles del 2011. Ambos lideraron la movilización no sólo en sus casas de estudio, la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica, respectivamente, sino que en todo el país.

Por caminos distintos formaron sus propios partidos políticos que integraron la misma coalición, el Frente Amplio. En las elecciones parlamentarias del 2013 lograron ingresar juntos al Congreso y ahora, en marzo del presente año, llegarán a La Moneda.

Por lo mismo, para nadie fue una sorpresa que Jackson fuese convocado para integrar el gabinete del presidente electo como encargado del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aún así, hasta el momento, Jackson no había reflexionado sobre los desafíos que vendrán tras ser nombrados secretario de Estado del gobierno de Boric.

Lee también: Paz Bascuñán publica sentido mensaje para despedir a Leonor Oyarzún: “El mundo sin mi abuela no es posible”

El silencio reflexivo terminó la noche del viernes, cuando se tomó un tiempo en sus redes sociales para compartir fotografías del nombramiento del gabinete y comentar desde su propia voz lo que vivió.

“Fue un día intenso. Pensé que ya estaba ‘curtido’ (como dicen), pero no. Cuando abrieron la puerta del Museo de Historia Natural y salió Maya Fernández Allende anunciada como ministra de Defensa, se me hizo un nudo en la garganta. Era el siguiente en la fila y ya no había vuelta atrás”, manifestó Jackson.

Posteriormente, reconoció que “no alcancé a procesar la introducción que el presidente electo hizo sobre mí, pero se abrieron las puertas de nuevo y me tocaba. Mis nuevos colegas ministros aplaudieron y había que salir”.

Lee también: Sebastián Sichel: “No soy ningún ingenuo, es evidente que me di cuenta cuando me traicionaron por la espalda”

¿Qué sintió en ese momento? Según él, “ritmo cardíaco alto, respiración agitada y algo de desorientación es lo que recuerdo antes de saludar de puño a Gabriel Boric, para luego dirigirme disciplinadamente hacia un papel en el suelo que tendría impreso mi lugar en el próximo gobierno: Segpres”.

“Las lágrimas que no alcancé a contener durante los nombramientos o en el discurso pasaron desapercibidas, pero como imaginarán eran de profundo orgullo de lo recorrido y lo por recorrer”, sostuvo el próximo ministro.

Finalmente, le envió un mensaje directamente a Boric: “Gracias por la oportunidad, queridísimo presidente electo y compañero Gabriel Boric. Creo que lograste convocar a un gran equipo. Ahora tenemos que estar a la altura”.

Lee también: Jorge Burgos a Izkia Siches: “El Ministerio del Interior es una moledora de carne”