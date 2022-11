“Son las mejores personas”: “Chico Eléctrico” contó detalles de los lujosos regalos que recibió de Polimá y Pailita

Durante la madrugada de este domingo concluyó la edición número 33 de la Teletón en su versión 2022, jornada que estuvo cargada de emociones y espectaculares presentaciones de artistas nacionales e internacionales.

Entre ellos, los cantantes urbanos Pailita y Polimá Westcoast deleitaron a los asistentes y televidentes con presentaciones que hicieron bailar a todos.

Pero uno de los momentos más importantes de la jornada fue cuando los artistas invitaron al escenario a Joseph Rivas, un joven tiktoker que es paciente de la Teletón y que acompañó a los músicos cantando el hit Ultra Solo.

Los regalos

Según contó a LUN, el “Chico Eléctrico” de la Teletón recibió una variedad de regalos por parte de los cantantes que lo conmocionaron. El primero fue tras la presentación, cuando Cecilia Bolocco le entregó el recuerdo de la Teletón a Pailita.

El cantante lo tomó y dijo: “Este regalito se lo quiero dar con mucho cariño a mi hermanito Joseph, que lo conocimos ahí en los pasillos de los camarines. Te quiero hermanito, tremenda persona como este niño y muchos niños luchando ahí (en la Teletón). Nunca bajen los brazos, sigan luchando. Un amor grande a sus familias, ustedes son héroes, nosotros somos fans de ustedes, ustedes son los guerreros, los que luchan día a día de corazón. Los queremos mucho, gracias por tanto amor y cariño, quiero una bulla por el Joseph”.

Luego, el tiktoker comentó que “son las mejores personas, me ayudaron con mis nervios y con todo, no me puedo sentir más feliz”.

Los músicos conocieron a Joseph momentos antes de subir al escenario y se conmovieron con su fuerza y perseverancia. Por eso le hicieron más regalos. “Me dieron un reloj, un anillo, una cadena y me dejaron subir al escenario. Fue un sueño”, detalló.