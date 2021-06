Durante la jornada de este lunes, Macarena Ripamonti (RD) asumió la alcaldía de Viña del Mar tras 17 años bajo la administración de Virginia Reginato (UDI).

En un acto simbólico realizado en el sector del Palacio de la Quinta Vergara, la autoridad electa y la jefa comunal saliente se vieron cara a cara para oficializar el traspaso de mando.

La nueva alcaldesa hizo un llamado a “comprender y honrar que la mayoría de las personas están desinteresadas en esto que estamos haciendo, pero que a pesar de aquello salieron a votar este 15 y 16 de mayo”.

Por lo anterior, Ripamonti indicó que la nueva administración está obligada a “poner nuestro sudor, nuestras lágrimas y nuestra sangre para cumplir con las cosas que nos hemos comprometido. Pero también a construir una gobernanza diferente y con eso me refiero a hacer un gobierno comunal que las personas se sientan involucradas y escuchadas“.

En tanto, Reginato, quien resultó electa como concejala, aseguró que se va “muy tranquila, con mucha alegría. Creo que trabajé mucho por la ciudad, por las personas y eso me da un gran tranquilidad”.

“Yo no voy a competir con la alcaldesa porque no corresponde (…) Le deseo que le vaya muy bien y siempre donde Viña del Mar me necesite, ahí voy a estar”, agregó la autoridad saliente.