“No sabía si era un sueño o una pesadilla”: El desgarrador relato de bombero secuestrado

Tras un falso llamado de emergencia, personal de Bomberos acudió hasta el puente La Puntilla en el límite de las comunas de Buin e Isla de Maipo para atender a las víctimas de un supuesto accidente.

Sin embargo, al llegar todo se volvió una pesadilla para los brigadistas, puesto que el siniestro no existía. Más bien, se trataba de un asalto planificado, donde además uno de ellos fue secuestrado.

Se trata de Ignacio Zamora, quien estuvo más de dos horas con los delincuentes en contra de su voluntad. Ellos lo golpearon violentamente y extorsionaron para conseguir dinero, hasta que finalmente liberaron en las cercanías del lugar.

“No sabía si de verdad era un sueño o una pesadilla”

“Llego al lugar y veo que en el suelo se encuentran dos personas, una que estaba completamente estirada en el pavimento y otra que yacía al lado de esta. Le dije a mis compañeros: ‘chiquillos, ustedes no se bajen, voy a verificar la situación en estos momentos, si requiero de apoyo, ustedes se bajan‘”.

“Me bajé de la máquina, me dirijo al lugar donde está la persona y le consulto si es que ellos mantenían alguna lesión, si es que se requerían la atención de Bomberos. Ellos manifiestan que sí, que se habían caído y que uno de sus compañeros no tendría la certeza de dónde se había pegado; entonces les pregunto: ‘¿me da la autorización para yo poder atenderte?’ Y me dice: ‘sí, ningún problema'”.

“En eso que lo estoy atendiendo y aparecen dos personas más que me salen apuntando con dos pistolas por detrás y una pistola por delante. De ahí, efectuaron disparos al aire“.

“Los muchachos que estaban en la máquina se dieron a la fuga. Lamentablemente, me tocó ser a mí quien recibió todos los golpes de estos hombres (…) Fueron muchos golpes que recibí, tanto en la cabeza como en la zona lumbar. Me tuvieron retenido aproximadamente 2:20 horas, en donde solamente querían dinero. Lo único que pedían era dinero“.

“Fueron demasiados golpes en la cabeza. Hubo un momento en que perdía el conocimiento, me desorientaba de donde estaba. No sabía lo que realmente estaba pasando y no sabía si de verdad era un sueño o una pesadilla“, cerró.

Revisa la entrevista completa:

