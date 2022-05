“Nos hubiéramos quemado todos”: El minuto de terror del conductor de micro incendiada en la Alameda

Uno de los conductores de las dos micros que fueron incendiadas durante la mañana de este lunes en la Alameda narró a CHV Noticias cómo vivió ese momento. “Se acercaron como 15 encapuchados, me pegaron una patada para que me bajara y no podía abrir la puerta. Tiraron la bomba molotov que quedó prendida en la chaqueta que tengo y se prendió el bus”, narró. Junto a esto, recordó que “ya se salió de las manos y no podía hacer nada. Lo único que hice fue abrir las puertas para que la gente bajara porque de lo contrario hubiera sido diferente la cosa, nos hubiéramos quemado todos vivos”.