El desgarrador relato de la esposa de hombre desaparecido en Iquique: “No bajaré los brazos hasta encontrarte”

Continúa la búsqueda de Alan Beltrán, un padre y esposo que desapareció en Iquique tras perderse en el mar.

El hecho ocurrió el pasado 19 de noviembre, cuando el hombre estaba junto a su familia en Playa Brava, en el norte del país.

Desde la Armada informaron a CHV Noticias que fueron notificados del hecho aproximadamente una hora después de que Alan desapareció tras meterse a nadar al mar.

Desde entonces, han ido compartiendo los avances de la búsqueda y señalaron el domingo que por octavo día consecutivo continúan realizando las labores en Playa Brava.

En detalle, informaron que realizan patrullajes terrestres y marítimos en el borde costero.

Por octavo día consecutivo, la Autoridad Marítima de #Iquique continúa con la rebusca de la persona desaparecida al norte de Playa Brava, realizando intensos patrullajes terrestres y marítimos en el borde costero.#SomosArmada pic.twitter.com/6wMji0u3gw — Armada de Chile (@Armada_Chile) November 27, 2022

Por su parte, desde el mismo día de la desaparición, la esposa de Alan, Lissette Utreras, utilizó sus redes sociales para pedir ayuda en la búsqueda de su marido.

Este lunes, en tanto, comunicó que un robot submarino ya está trabajando junto a la Armada para encontrar a su esposo y compartió un emotivo mensaje sobre su desaparición.

“Solo Dios sabe cuánto te amo. Solo él sabe la falta que me haces. Solo él sabe que me estoy muriendo lentamente porque no estás a mi lado”, partió escribiendo en su cuenta de Instagram.

“Siempre le agradecí tanto por haberte puesto en mi camino. Un hombre ejemplar, cariñoso, amable, atento, fiel, dedicado, el mejor padre. Siempre nos preferiste a nosotras en vez de todo. Siempre nos protegiste, no dejaste que nunca nadie nos mirara feo”, añadió.

A sus palabras, sumó: “Dios me premió, porque tuve y tendré para toda la vida al mejor hombre. No me imagino la vida sin ti. No bajaré los brazos hasta encontrarte, amor, hasta llevarte a casa conmigo y las niñas”.

A su vez, Lissette reveló el sexo de la guagua que está esperando: “Estarías muy feliz porque nuestro bebé es niñita otra vez”.