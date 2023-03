“Es imposible no saber nada”: El angustiante relato de madre de joven que desapareció en Fiesta de la Vendimia

Este viernes se cumplen 7 días desde la desaparición de Carlo Ibarra, el joven cuyo rastro se perdió luego que, presuntamente, asistiera a la Fiesta de la Vendimia en Curicó para ver el show del artista urbano Pailita.

La situación derivó en el despliegue de un intenso operativo de búsqueda en la zona con el objetivo de dar con su paradero. Sin embargo, hasta ahora no han habido antecedentes sobre el destino del adolescente de 16 años.

Por tal motivo, su madre, Javiera Orellana, publicó un desgarrador mensaje en su cuenta de Facebook apelando a reforzar los procedimientos para encontrar a su hijo y haciendo un llamado a sus conocidos para unirse a la cruzada.

“He sido muy respetuosa con el trabajo de los profesionales, pero si hoy no hay algún indicador donde pueda estar Carlo, así tenga que ir casa por casa, lo haré de todo en Curicó y así hasta llegar a Sarmiento, Molina y Rauco“, expresó.

“Imposible que nadie haya visto algún rastro de él”, señaló en la red social. “Ahora a todos los papás de amigos, compañeros de colegio y conocidos de Carlo, por favor, consultar a sus hijos, ellos deben saber algo, no callen por favor“, solicitó.

En esa línea, Orellana aseguró que “como dije en una entrevista, ustedes me ven fuerte, quizás tranquila, pero debo mostrarme así ante los profesionales para tener el carácter y capacidad de encontrar a mi hijo”.

Por otro lado, en otra publicación que realizó esta mañana, la madre de Carlo comunicó que no dará más entrevistas, y expresó que “cuiden a sus hijos, no se confíen por mucho que crean que nada pasa”. “Mi hijo no salía nunca y, ante las pocas oportunidades, bueno, ahora lo ando buscando hasta en los ríos“, comunicó.

La desaparición de Carlo

Cabe recordar que este miércoles, Javiera Orellana recurrió al programa Contigo en Directo para entregar más antecedentes sobre este caso que mantiene a toda la comunidad de Curicó conmocionada.

Según su relato, lo último que supo de él fue “el viernes, cuando vino a la Fiesta de la Vendimia. La última vez que se contactó conmigo fue a las 22:45 de la noche, en donde me indicó que iba de retorno a la casa y yo confiada lo esperé. Sin embargo, no llegó y pasé toda la noche alarmada. No hubo resultado que me contestara”.

“Al otro día tampoco hubo algún indicio de comunicación. Pensé que quizás había ido con algunos amigos a alguna fiesta (…) No llegó y di un ultimátum a las 3 de la tarde, pero ahí me empecé a alarmar y traté de sostener contacto con sus amigos”, contó Javiera.

“Su teléfono sí sonaba, pero no contestaba”, agregó. Continuando con las indagatorias, Javiera consultó a más amigos que serían cercanos a su hijo para dar con posibles pistas, logrando identificar que el adolescente se encontró con personas que “estaban fuera de su círculo social” y de quienes “no tenemos sus identidades”.