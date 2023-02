“Nadie hizo nada”: El relato de turista argentino que fue asaltado y golpeado por adolescentes en Viña del Mar

Las imágenes son impactantes y han traspasado las fronteras. Se trata del violento asalto que sufrió una pareja de turistas argentinos en las afueras del Mall Marina Arauco de Viña del Mar, protagonizado por un grupo de al menos seis individuos, todos menores de edad.

El suceso ocurrió el pasado martes 14 de febrero, sin embargo, recientemente se dieron a conocer las declaraciones de una de las víctimas, relatando lo vivido y entregando detalles sobre el ataque que también afectó a su esposa.

Se trata de Ariel Mansilla, que trabaja como periodista en Multimedio SRT y que habló al respecto en Canal 10. Según reflexionó sobre lo ocurrido, “la hemos sacado muy barata”.

“Todo empezó porque vimos que estaban atacando una tienda Ripley con piedras. Me quedé un segundo parado mirando y me agarran“, dijo.

En ese instante, contó, fue sujetado por la espalda y lanzado al piso, mientras que otro de los implicados le pegó una patada en el pecho a su pareja.

“Siempre he venido a vacacionar a Chile y a todo el mundo le decía que era un lugar seguro. Pero según me han contado, hace tres años que es otra cosa, no hay respeto a los carabineros, hay mucha inseguridad”, continuó la víctima.

“Lo que más impotencia da es que nadie te ayuda tampoco, todos los de las tiendas lo veían y nadie hizo nada“, sentenció Mansilla, quien además sufrió la sustracción de su reloj, celular y cadena de oro.

En las imágenes del robo se logra escuchar que la mujer comenzó a gritar con desesperación, esto mientras los transeúntes miraban sorprendidos la situación.

“¡Hijos de pu…!”, gritaba la turista de nacionalidad argentina, mientras su marido intentaba defenderse de las agresiones.

Tras la violenta jornada, Carabineros informó a CHV Noticias que no hubo detenidos. Junto a esto, indicaron que ninguno de los antisociales involucrados supera los 15 años de edad.

Asimismo, agregaron que en los últimos 20 días se ha detenido a un total de 20 menores de edad que han sido responsables de asaltar a las personas en la misma zona.