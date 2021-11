Durante la tarde de este 19 de noviembre, la Gobernación de Tarapacá, confirmó mediante un comunicado la renuncia del asesor de gabinete David Castillo, luego que una investigación periodística lo vinculó con la fundación “fantasma Chile Movilizado creada por Karina Oliva, actual candidata a Senadora por la Región Metropolitana.

“La autoridad regional agradeció los servicios profesionales prestados durante su trabajo en este Gobierno Regional”, señaló el documento.

Lo anterior, luego que el miércoles 17 del mismo mes, se acusó a la ex candidata por la Gobernación de la RM, de tener uno de los equipos de campaña mejores pagados desde que se tiene registro, con un total de siete personas que obtuvieron en su conjunto alrededor de 137 millones de pesos en pagos electorales.

Incluso, horas más tardes de conocida la noticia, el presidente del partido Comunes, Jorge Ramírez, presentó su renuncia al cargo, luego que también fuera relacionado debido a que rindió 16,2 millones de pesos como gastos de campaña ante el Servel.

Por otra parte, desde el partido, suspendieron la militancia de Oliva y desde Apruebo Dignidad llamaron a no votar por ella. Asimismo, el Fiscal Nacional, Jorge Abbot, ordenó abrir una investigación de oficio en contra de la puentealtina, por el presunto delito de fraude de subvenciones en la declaración de gastos de su campaña a gobernadora.

“A nosotros se nos quiere culpar por una cosa que es con una tergiversación y mal intención super brutal. No puede haber sueldos tan altos ni en esto ni en ninguna parte. Nosotros tenemos que apuntar a la austeridad, pero también es importante decir que a los equipos como los nuestros que no tenían recursos era muy difícil no tener endeudamiento con personas y no tener la liquidez, porque a nosotros no nos financian las empresas”, declaró Karina este jueves 18 de noviembre en Contigo en la Mañana de Chilevisión.

“Siento que hay una acción tendenciosa para dañarme, porque mi campaña ha crecido”, añadió Oliva, quien aseguró que “aquí no hay un enriquecimiento ni un sobresueldo.