Reprograman juicio oral contra ex general Fuente-Alba y su esposa por lavado de activos

Reprograman el juicio oral contra ex general Juan Miguel Fuente-Alba y su esposa por lavado de activos que debía comenzar este viernes. Los imputados llegaron hasta el Centro de Justicia para enfrentar esta instancia judicial, sin embargo, este no pudo llevarse a cabo debido a que una de las juezas que participaría del tribunal se encontraba en otra audiencia. La Fiscalía Centro Norte acusa al jefe del Ejército de desviar fondos de gastos reservados para sus cuentas personales. El juicio contra el ex comandante en Jefe del Ejército y su esposa, Anita María Pinochet, quedó programado para el jueves 22 de junio por el delito de lavado de activos.