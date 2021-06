Un rechazo transversal provocó el video publicado por el concejal electo Camilo Para Soto de Til Til, quien fue denunciado a través de redes sociales por decir que “necesitamos por último unos balazos, un femicidio”, porque El Manzano “está muy tranquilo”.

El suceso fue repudiado incluso por el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, quien aseguró estar indignado por los dichos de Para -considerando que pese a ser independiente, en las últimas elecciones fue inscrito en un cupo de dicho partido-.

Y a ello también se sumó la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, quien mediante Twitter manifestó que “el video del concejal Camilo Para Soto incentivando femicidios por diversión es repugnante. No podemos tolerar violencia contra la mujer. Llamamos a su comunidad y Municipio de Til Til a repudiarlo”.

“Junto a Mónica Zalaquett y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, ejercemos las acciones que permite la ley”, sentenció.

Cabe destacar que el cuestionado individuo, en el mismo registro añadió que “si usted le quiere pegar a su marido, si usted le quiere pegar a su esposa, por favor, grite harto, porque de verdad ya no hay nada más que hacer acá en el Alto el Manzano. ¡Necesitamos un brillo! ¡Necesitamos algo, de verdad!”.

“Por favor, vecino, incentivemos al golpe intrafamiliar. Por favor, vecino, péguele a su esposa, ponga la radio fuerte por último”, agregó.

Disculpas y reacción del PPD

Tras la viralización del video, el propio involucrado grabó uno nuevo para pedir disculpas. Sin embargo, enfatizó en que fue sacado de contexto porque se trataba de “una humorada”.

“Tengo que decir que se sacó de contexto, fue una humorada para un grupo cerrado que se filtró y tengo que decir de todo corazón que no era algo para incitar al odio o al femicidio”, dijo.

“La cagué, porque no medí las consecuencias de lo que hablé y pido las disculpas correspondientes, pero quiero que les quede claro que yo no soy un hueón de mierda, no soy una persona mala“, se defendió.

Finalmente, desde el PPD, a través de una declaración pública, indicaron que su condición de independiente no permite que sea sancionado. Pero que de todas maneras, estudiarán acciones legales en su contra.

Asimismo, instaron a que el concejal electo renuncie al cargo y pida a otra persona que ejerza dicha función.