Seguro para auto, conductor y pasajeros: Estos serán los requisitos de la denominada “Ley Uber”

Recién en los próximos meses estaría listo el reglamento que permitirá entrar en vigor a la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transportes (EAT), más conocida como Ley Uber.

Esta es una normativa que busca, entre otras cosas, regular a las distintas empresas de aplicaciones de transporte de pasajeros y mejorar la seguridad tanto de conductores como de pasajeros.

“Esta ley viene a regular y a poner un poco más de seguridad para el pasajero con respecto a su viaje y servicio. La seguridad va en dos sentidos. Por un lado son los siniestros viales y por otro la seguridad de que la persona que me lleva no me va a hacer daño“, dijo Patricia Galilea, profesora Ingeniería en Transporte UC.

¿Cuáles serán los requisitos de la Ley Uber?

Si bien se promulgó en abril de este año, la ley deberá comenzar a regir como fecha máxima hasta enero del 2024. Y entre los nuevos requisitos estará que los conductores deberán tener, como mínimo, la licencia profesional.

“Nos hemos dado todo este año para escribir el reglamento que permita definir algunos detalles asociados a la ley que quedaron como materia reglamentaria. Estamos ad portas de avanzar hacia un reglamento más definitivo“, expresó el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.

Por ahora, lo que se sabe es que el conductor de aplicaciones deberá contar con su licencia profesional, entregar certificado de antecedentes, realizar la revisión técnica cada 6 meses y tener seguro para el auto, conductor, pasajeros y terceros.

Experta: Disminuirá oferta pero aumentará la seguridad

“Tener una mayor restricción sobre quiénes son las personas que van a ofrecer este servicio hará que disminuya la oferta“, explicó también Galilea.

Sin embargo, añadió que, por otro lado, habrá “una oferta que está más regulada, con una mejor calidad de servicio, con un chofer que ha pasado por más pruebas que una persona que tiene su licencia típica”.

