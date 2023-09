Lo que se sabe del carabinero detenido por vinculación a Resistencia Mapuche Lafkenche

Tras la detención de 11 personas en un operativo contra la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, entregó antecedentes sobre lo que se sabe de los carabineros involucrados, uno activo y otro en retiro.

Cabe recordar que en horas de este jueves se concretó la detención de un grupo de individuos que formarían parte de una organización criminal que realizaba delitos en la macrozona sur, en las comunas de Curanilahue, Cañete y Los Álamos.

Según informó la Policía de Investigaciones (PDI), hasta el lugar llegaron detectives de la macrozona sur y unidades dependientes de la Región Policial del Biobío, y con apoyo de la Amada de Chile llevaron a cabo el procedimiento.

El operativo se realizó para dar cumplimiento a órdenes de detención, entrada y registro, por el delito de asociación ilícita.

Los detenidos son integrantes de la orgánica Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) y los allanamientos permitieron la incautación de armamento, munición, radios portátiles, diferentes elementos tecnológicos y dinero en efectivo.

Lo que se sabe de los carabineros detenidos

Con respecto a uno de los carabineros detenidos, en estado activo, el subsecretario Monsalve indicó que “el principal mensaje es que aquí no hay impunidad”.

Dentro de las 11 personas detenidas, la autoridad precisó que hay un cabo activo que pertenecía a la subcomisaría de Curanilahue y un carabinero en retiro.

En esa línea, expresó que esto era un hecho conocido por Carabineros, los antecedentes se pusieron a disposición del Ministerio Público y que la información se mantuvo en reserva “para no alterar la investigación que se llevaba en curso”.

Por su parte, el general de Carabineros César Bobadilla, jefe de la VIII Zona, condenó el hecho y calificó la situación “de máxima gravedad”.

En ese sentido, expresó que “no hablamos de un carabinero, derechamente estamos hablando de un delincuente que compartió información y que incluso pudo poner en riesgo la vida de nuestros carabineros y de la propia comunidad. Así se grave fue su actuar delictual”.

En tanto, el fiscal de violencia rural, Juan Yáñez, dio a conocer que “se logró establecer el segundo peldaño de esta organización que está formado estas personas”.

“La identificación de grupos armados, la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), no necesariamente está compuesta por mapuches. Y ese es un tema que tiene que quedar bien en claro. Si digo que no es la cúpula es porque no es la cúpula”, fueron parte de sus declaraciones.

