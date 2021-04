Las publicaciones hechas en The New York Times y el Washington Post continúan generando debate incluso fuera de las fronteras nacionales. Este martes la sección de opinión del Post publicó un comunicado entregando su respaldo a la autora de la columna.

A través de su cuenta de Twitter, Post Opinión señaló que “ante los ataques mediáticos que ha sufrido Yasna Mussa, una periodista con una reconocida trayectoria, que ha publicado en medios como el New York Times, Mediapart y Radio Francia Internacional (…), mostramos nuestro respaldo a sus opiniones”.

“Seguirá formando parte de las voces diversas que publicados en Hispanoamérica con el objetivo de ampliar el debate y ofrecer contexto a nuestra audiencia“, continúan en su publicación:

"ante los ataques mediáticos que ha sufrido Yasna Mussa, una periodista con una reconocida trayectoria, que ha publicado en medios como el New York Times, Mediapart y Radio Francia Internacional (…), mostramos nuestro respaldo a sus opiniones. Seguirá formando parte de las voces diversas que publicamos en Hispanoamérica con el objetivo de ampliar el debate y ofrecer contexto a nuestra audiencia."

El apoyo de la sección a Mussa llega tras una columna de opinión de Gabriel Zaliasnik, abogado del presidente Sebastián Piñera y quien defendió a Jaime Mañalich en la acusación constitucional en su contra.

En la columna publicada en La Tercera, Zaliasnik sostiene que detrás de la publicación de Mussa en el Washington Post hay “un oscuro intento por usar la pandemia y el sufrimiento para obtener ventajas políticas a cualquier precio“, además que estaría intentando “desacreditar a las autoridades para ocultar los evidentes logros de la estrategia sanitaria de Chile frente a una pandemia para la cual no existen recetas ni conocimiento previo suficiente para enfrentarla”.

“Estamos en presencia de un hábil intento de desestabilización por la vía de construir un relato alternativo de la historia, una narrativa falaz con mezquinos objetivos, en el que activistas chilenos escriben en medios extranjeros auspiciados por fundaciones internacionales sin revelar sus conflictos de interés”, afirmó el abogado en su columna.

Dichas organizaciones, señaló Zaliasnik, son el partido Verde Alemán y su fundación Heinrich Böll.

Tras conocer la publicación en el medio nacional, fue la misma periodista quien expresó sus comentarios: “descubro con sorpresa esta mañana que La Tercera publica historias de ficción en su sección de columnas de opinión“.

"descubro con sorpresa esta mañana que La Tercera publica historias de ficción en su sección de columnas de opinión".

Defensa del ministro Paris

La escalada de comentarios, columnas, respuestas y contrarrespuestas entre distintos estamentos ocurrió luego que fuera el mismo ministro de Salud, Enrique Paris, quien señalara que la noticia que ambos medios publicaban “no era verdad”, criticando que se cuestionara el proceso de vacunación. Esto, aún cuando la crítica no apuntaba al exitoso plan de vacunación, sino a la liberación de medidas que le acompañaron.

“Hoy día, curiosamente, el Washington Post y el New York Times, ambos se ponen de acuerdo, parece, para transmitir esta noticia. Esta noticia no es verdad. Si no hubiésemos vacunado, ¿qué nos habrían dicho?”, respondió en su momento el secretario de Estado.

“Si no hubiésemos tenido una vacuna, nos hubiesen criticado cien veces más. Nosotros tenemos derecho a mostrar lo que hacemos, tenemos derecho a estar orgullosos del trabajo que hacen nuestros funcionarios de salud, estar orgullosos de lo que hace el ISP, de lo que hacen empresas como Perilogistics, con toda su estrategia para almacenar y distribuir las vacunas. ¿Por qué no lo vamos a decir?“, agregó el titular de Salud.