El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), respondió al presidente Sebastián Piñera luego de que este lo tildara durante esta misma jornada como “el camino equivocado”.

Los dichos del mandatario fueron realizados en medio de un cuestionario en el matinal Mucho Gusto de Mega con respecto a los nombres que figuran como presidenciables, y donde además calificó a la diputada Pamela Jiles (PH) como “populista” y alcalde Joaquín Lavín (UDI) como una “buena carta”.

En respuesta, Jadue sostuvo que “el 18 de octubre marcó un punto de inflexión y dejó absolutamente en claro que todos aquellos que han formado parte de este modelo que Chile quiere cambiar, no tienen el mejor derecho a guiar los destinos del país en los años que vienen”

Según consigna Radio Cooperativa, el líder comunal afirmó que “Chile no quiere un segundo gobierno de derecha. Me he enterado hace un rato que alguien me definió como ‘el camino equivocado’, pero el que me definió como ‘el camino equivocado’ tiene el 7% de apoyo en Chile”.

“Siempre es muy grato que alguien que tiene el 7% de apoyo diga que el equivocado son los otros”, añadió.