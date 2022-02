Una particular situación se viralizó a mitad de esta semana en las redes sociales. Una usuaria denunció a un restaurante de Angelmó, Región de Los Lagos, debido a un cobro por más de $160 mil pesos correspondiente al consumo al interior del recinto. La mujer, identificada como Xiamara Santana, acusó que esto se trataba de “un robo”.

Según indicó mediante una publicación en Twitter, esto ocurrió debido a que al grupo familiar afectado no le entregaron la carta del menú. Pero pese a ello, solicitaron diferentes platillos que luego en la factura aparecieron con altos precios.

Una situación similar vivió Tatiana, quien desde Santiago llegó al mismo local de Angelmó a principio del verano y compartió su testimonio con CHV Noticias. “Donde yo fui no tenían carta en papel por razones de COVID nos dijeron y obvio ningún sistema moderno. Ahí pedimos un agua mineral solamente, una sopa marinera y un congrio frito con ensalada, nos salió $65 mil pesos”, relató.

Con respecto a no saber los precios antes de consumir, afirmó que “asumimos que no sería tan caro por ser una caleta, una picada”.

Locatarios

Por su parte, Rosa González, presidenta del sindicato de locatarios de Angelmó, conversó con CHV Noticias y estableció que “lo que pasa es que cuando una persona hace un reclamo está bien, pero tiene que hacerlo como corresponde. Yo no estoy de acuerdo que hayan generalizado todo y eso no es así. La mayor parte de la gente trabajamos con la carta de los precios”.

Con respecto a la boleta que se difundió, González afirmó que “la verdad es que esos precios son exagerados, es una sinvergüenzura en cualquier parte. La persona que hizo el reclamo está en su derecho, pero lo que no está correcto es generalizar”.

En esta misma línea, Rosa expresó que “salimos perjudicados porque una persona no se fijó donde fue a comer… yo les digo a los turistas y a los vecinos que tengan la confianza que en ninguna parte hay precios tan exagerados. Una merluza de 7 mil pesos u 8 mil pesos con agregado está dentro de lo normal. A lo pobre o con salsa de marisco le va a subir un poco más, máximo unos 13 mil pesos”.

En relación a la situación expuesta por Santana, la mujer recalcó que “nos ha afectado, pero a lo que yo voy es que era un papel, una denuncia sin fundamento, porque la prueba se hace con la boleta y el cliente tendría que haberla pedido. Todas las cocinerías y pescaderías deben dar boleta, somos personas formales que estamos con todas las cosas legales como corresponde”.

Finalmente, la presidenta de los locatarios manifestó su voluntad de evaluar lo sucedido e intentar darle solución. “Las cosas hay que tratar de mejorarlas y vamos a tener una reunión y ver cómo podríamos arreglar esto. No sabemos quién fue ni cuál es el local”.

Por su parte, Juan Díaz Troncoso, dueño de la pescadería “El Amigo Díaz”, fue consultado por las recientes circunstancias y comentó que “a mi no me afecta en nada porque yo tengo mis precios, tengo mis clientes y no tengo gente trabajando afuera. Yo vendo pescado y mariscos para llevar. Los precios están relativamente buenos, aunque la merluza y el salmón están carísimos”.