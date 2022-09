“No sé qué es lo que son”: La comentada respuesta de la ministra Maisa Rojas por “side letters” del TPP-11

Una sorpresiva respuesta entregó este viernes la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, luego de ser consultada sobre un aspecto clave del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, más conocido como TPP-11.

La secretaria de Estado fue consultada sobre el proyecto ante una eventual votación en el Senado, por lo cual afirmó que no iba a “referirse” al tratado “porque no me corresponde”. “El gobierno ya se pronunció de que no va a impedir las negociaciones que están en este momento en el Congreso”, enfatizó.

Posteriormente, se le consultó a Rojas respecto a la importancia que queden plasmadas las llamadas cartas laterales, también conocidas como side letters, en un proyecto paralelo. Fue en ese contexto que respondió: “No sé lo que son los side letters”. Lo que fue contrapreguntado por los y las periodistas que se encontraban en el punto de prensa.

“No me voy a pronunciar porque ya se pronunció el ministro Marcel al respecto”, señaló escuetamente.

Justamente durante la jornada del jueves, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, también se refirió a este aspecto y adelantó que presentarán un proyecto complementario en caso de aprobarse el tratado en el Congreso.

“Si el proyecto del TPP-11 va a votación, el gobierno no se va a oponer ni pondrá ninguna dificultad. Por otra parte, si el proyecto se aprueba, el Gobierno presentará, en un proyecto por separado, el tema de las ‘cartas laterales’ o side letters, dado que eso sí es un proyecto dentro del programa de Gobierno”, afirmó Marcel.