Las insólitas respuestas de residentes en toma del “Shakira Tower I”: “No se paga a nadie hasta que me saquen”

En el edificio conocido como “Shakira Tower I”, ubicado en pleno Barrio Meiggs, se realizó un allanamiento que permitió el hallazgo de pistolas y municiones. Su dueño, X, indicó que hay al menos 34 departamentos tomados y que está a la espera de una orden de desalojo. Por su parte, un residente fue consultado por CHV Noticias sobre el arriendo del inmueble, asegurando que “esto es una toma y no se le paga a nadie hasta que me saquen”. Un segundo habitante señaló que “yo tengo un contrato”, pero posteriormente descartó pagar por vivir ahí, mientras que otro individuo dijo que le arrendaba a una persona que se fue detenida y se perdió el contacto, por lo que ya no paga. “Yo llegué cuando estaba esto así”, señaló.