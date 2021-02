El pasado viernes, un funcionario de Carabineros disparó y provocó la muerte de un malabarista en plena vía pública en Panguipulli, Región de Los Ríos, luego que este último se negara a un control de identidad.

El hecho ha generado conmoción a nivel nacional y diversas críticas que apuntan, nuevamente, al accionar policial por el procedimiento realizado.

Los restos de Francisco Andrés Martínez Romero fueron trasladados desde el sur hasta la comuna de Puente Alto, donde reside su familia, entre ellas su hermana Rocío Caviedes, quien en conversación con CHV Noticias describió a la víctima.

“Le gustaba conocer, caminar y no molestaba a nadie. Se mantenía solo, jamás me llamó para decirme que necesitaba dinero para vivir, porque él trabajaba con su malabarismo y artesanía”, señaló la familiar.

Por otro lado, dijo que a su hermano “no le gustaban los teléfonos, no le gustaba nada, por eso no había renovado el carnet, lo había perdido y cuando el carabinero le pregunta por el carnet, él no lo tenía y no es que lo estuviera negando o no quisiera pasarlo, es que no lo tenía”.

Alrededor de las 6 de la mañana llegó el cuerpo del joven, que en una primera instancia fue despedido masivamente en Panguipulli.

Amigos y habitantes de la zona se congregaron en las cercanías de la plaza para realizar un responso y expresar su rechazo al actuar policial, que terminó con la vida del artista callejero.

Ahora es el turno de los vecinos de Puente Alto, quienes desde muy temprano han llegado con carteles y música a la espera de que comience el velatorio de “Pancho”.