Mariana Urrutia ha luchado años con el sistema. Su hijo tiene múltiples enfermedades y una pensión de alimentos vergonzoza e indignante, que no alcanza ni para los pañales. Son $30 mil que ni siquiera han sido abonados en 17 años. La retención del 10% a los deudores era una esperanza. “Yo pensé que le iba a hacer el tratamiento dental. Es su platita y voy a poder hacer lo que no podía, porque más no puedo. Pago médico, tratamientos, pago médicamentos, insumos y todo sola”, contó la afectada. El Tribunal de Santa Cruz autorizó la retención del 10% del padre de su hijo, que correspondía a $1.004.000, pero insólitamente por error fueron destinados a otra cuenta bancaria. “Se tramitó todo apenas salió lo del 10% y se sentenció el 2 de noviemebre. Estamos casi a fines de mayo y un niño con el primer 10% que se retiene de pensión alimenticia no lo recibe”, agregó Mariana. Puso un recurso de protección en contra del Tribunal. En un escrito a la Corte Suprema la jueza reconoce el error que asegura fue producto del proceso masivo y al pasar el efecto informático se asoció erróneamente a otra cuenta. El Tribunal que cometió el error sostiene que el retiro excepcional de los fondos de AFP ha provocado una sobrecarga laboral, emocional y mental en su funcionamiento y aseguran que solicitaron de oficio a BancoEstado un informe de los movimientos de la cuenta donde supuestamente llegó el dinero.