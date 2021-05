Varias personas reportaron que cuando fueron a retirar su tarjeta Cuenta RUT del BancoEstado ésta no incluía el nombre impreso directamente desde la máquina que fábrica los ejemplares.

“Hoy mi vieja fue al banco estado a buscar la tarjeta de la Cuenta Rut con chip y no tenían para imprimir el nombre, así que no encontraron nada mejor que ESCRIBÍRSELO CON PLUMÓN“, dijo un usuario en Twitter para hacer sentir su molestia en la insólita situación.

El mismo joven confirmó en los comentarios de la publicación que había concurrido con su abuela, quien también recibió el plástico de la misma forma.

La situación se suma a la de otros clientes del BancoEstado que en la red social del pajarito han dejado constancia de sus experiencias:

“Me parece insólito ir a BancoEstado a sacar mi nueva Cuenta RUT y que me entreguen la tarjeta con mi nombre escrito con plumón”, dijo otra usuaria que simplemente recibió su tarjeta con el nombre “María” a secas.

Desde la entidad solicitaron a los afectados otorgar más información respecto de los hechos y posteriormente declararon que era un acontecimiento puntual que tuvo lugar en una sucursal express de Ñuñoa.

“Producto de una incidencia tecnológica ocurrida a nivel nacional se vio afectada la impresión del nombre de los titulares de las CuentaRUT. Debido a que, por normativa, las tarjetas siempre deben llevar el nombre del titular de la tarjeta, en casos muy aislados se escribió de forma manual”, explicaron.

