Durante la jornada de este lunes 10 de enero, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la prisión preventiva del ex general director de Carabineros, Bruno Villalobos, quien está imputado como autor del delito de malversación de caudales públicos y el uso irregular de gastos reservados.

Con la decisión y mientras continúa la investigación, la Justicia cambió la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario.

La ex máxima autoridad de la institución, ya cumplió un total de 90 días de prisión preventiva entre su estadía en la cárcel Sucre (lugar destinado a ex funcionarios procesados en casos de derechos humanos) y la Escuela de Carabineros.

Además, es relevante recordar que el pasado 31 de diciembre, la Corte Suprema había decidido mantener la medida cautelar de prisión preventiva contra Villalobos, en respuesta a un recurso de amparo presentado por la defensa del ex general director.

Con respecto a los detalles del caso, según las indagatorias, Bruno Villalobos se habría apropiado de 606 millones de pesos entre 2015 y 2018, de los cuales, $67 millones habrían sido directamente para su beneficio propio.

Con relación a las otras personas formalizadas, el ex director general de Carabineros, Gustavo González, se encuentra con prisión preventiva en la Escuela de Carabineros. Eduardo Gordon, quien también es ex director general, está con arresto domiciliario, y la ex ministra de Justicia del segundo periodo de Michelle Bachelet, Javiera Blanco, está con firma mensual a la espera de una audiencia de sobreseimiento fijada para el próximo 25 de febrero.