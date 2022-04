Rey del Oro tras defensa de Tonka a Parived: “Primero se pilla al mentiroso que al ladrón”

Tonka Tomicic reapareció durante la noche del pasado lunes en su primera entrevista luego de que saliera a la luz el denominado caso Joyas, que involucra a su esposo, el anticuario Marco Antonio López Spagui, popularmente conocido como Parived.

La animadora participó de una conversación con Francisco Saavedra mediante un live de Instagram, teniendo palabras para explicar cuáles han sido las repercusiones que ha tenido la investigación que lidera el Ministerio Público por presuntos vínculos con una red de tráfico de relojes y joyas de alto valor.

En ese sentido, Tomicic quiso remarcar la inocencia de Parived, revelando que este le ha dicho que ‘ha actuado de manera correcta’. “Yo le creo, tengo confianza en que el tiempo y la justicia harán que se imponga la verdad“, indica la ex modelo.

“Yo como su mujer lo estoy acompañando y le creo. Lo que te puedo decir con mucha franqueza es que no ha hecho nada incorrecto. Imagínate tener un problema familiar y sumarle que sea televisado, además con una cuota de mentiras. Estamos juntos avanzando en uno de los periodos más difíciles que nos ha tocado vivir”, lamentó.

En ese contexto, es relevante destacar que el pasado 3 de enero de 2022, CHV Noticias tuvo una entrevista exclusiva con Harold Vilches, cuyo seudónimo es el Rey del Oro, quien en 2018 fue condenado por lavado de activos y actualmente es indagado por el tráfico del metal precioso.

Según reveló en dicha oportunidad el Rey del Oro, sí hubo un negocio entre él y Tomicic. “Le facturé unas monedas de plata a Tonka (…) me entregó unos cheques como método de pago hace un año”, declaró. Posteriormente, de acuerdo con su relato, pasó a buscar estos cheques a la casa de la animadora. “Ella no cubrió los cheques y me hice responsables de pagos”.

Asimismo, Vilches volvió a tener palabras para el caso. En conversación con la periodista Cecilia Gutiérrez, el Rey del Oro le habría dicho que “primero se pilla a un mentiroso que a un ladrón“.

“Él desmiente a Tonka, dice que está mintiendo. Dice que no gana nada con mentir, con inventar, que tiene el respaldo de las transacciones que hizo con Tonka”, señaló la periodista de espectáculo.

“Él dice que tiene más antecedentes que no hace públicos, tiene un resguardo además de los documentos que había presentado que reafirman lo que él está diciendo”, añadió.