Ricardo Lagos anunció el retiro de la vida pública: “Comienza un período de transformación”

El ex presidente Ricardo Lagos informó este martes que se retira de la vida pública para dar paso a una nueva etapa, en la que buscará contribuir desde un espacio íntimo.

A través de un mensaje en su cuenta de X, el otrora ministro de Educación de Patricio Aylwin y de Obras Públicas de Eduardo Frei dio a conocer que “me retiro de la vida pública”.

“A mis 85 años comienza un período de transformación en mi forma de contribuir desde un espacio más íntimo, atento siempre a los desafíos que Chile y el mundo tienen por delante”, añadió uno de los fundadores del PPD.

En la publicación también incluyó un video de Youtube, donde profundiza su salida con una reflexión de vida y la disminución de sus capacidades físicas.

“Próximo a cumplir los 86 años, he aprendido a valorar la sabiduría y la perspectiva que estos años me han ido entregando. No obstante, algunas capacidades físicas como está a la vista han disminuido. Sin embargo, lo que hay una gran riqueza de experiencia y comprensión”, expresó.

Lagos calificó esta decisión como “un cambio en mi vida, es un capitulo nuevo que se abre, es un periodo de transformación en como entiendo la forma de servir y contribuir a un Chile mejor que construyamos entre todos”.

Carrera de Ricardo Lagos

Ricardo Froilán Lagos Escobar de profesión abogado, economista y político, se desarrolló inicialmente como Ministro de Educación desde 1990 hasta 1992 durante el gobierno de Patricio Aylwin.

Luego en 1994 asumió como Ministro de Obras Públicas, cargo en el que se mantuvo hasta 1998 en la presidencia de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ambos cargos fueron desarrollados durante el retorno a la democracia tras la dictadura de Augusto Pinochet.

Posteriormente, se convirtió en el sucesor de Frei Ruiz-Tagle en el periodo de 2000 hasta el 2006, donde Lagos asumió como Presidente de la República.

Además, tuvo un rol fundamental en la Concertación, convirtiéndose en el fundador del Partido por la Democracia (PDD) y además, de ser militante del Partido Socialista (PS).

