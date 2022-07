Las críticas de Lagos a la Convención: “Debieron esforzarse por entender que no debieron ser tan partisanos”

Durante los últimos días, distintas ex autoridades han manifesstado abiertamente cuál será su opción de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre. Sin embargo, si bien ha expresado reparos, el ex presidente Ricardo Lagos ha sido la excepción, ya que ha preferido mantener su voto en secreto.

En conversación con La Tercera, el ex mandatario expresó sus críticas con respecto al proceso constituyente y sostuvo que tiene múltiples falencias, las cuales provocaron que la población no tenga la certeza de si escoger una u otra opción. “Ellos debieron hacer un esfuerzo mucho mayor por entender que no debieron ser tan partisanos, como lo dijo previsoramente el presidente Boric”, asegura Lagos.

Asimismo, fue consultado si confiaba en la promesa de la derecha de reformar la actual Constitución en caso de que gane el Rechazo. “Sí, claro, por supuesto. Sin duda alguna. Y eso yo creo que es muy importante”, respondió.

Finalmente, el ex mandatario se refirió a la reputación internacional que ha generado la división entre el Apruebo y el Rechazo en la ciudadanía. “Me da pena cuando veo cómo nos miran de fuera, me llaman y me dicen ¿qué les está pasando? Ustedes eran el ejemplo. Y ahora, ¿dónde están?, confesó.