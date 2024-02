Ricardo Lagos explicó por qué no asistió al funeral de Sebastián Piñera

El ex presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, confirmó que no asistirá al funeral de Sebastián Piñera, ex mandatario que murió el pasado 6 de febrero en un accidente en helicóptero en el Lago Ranco.

A través de una carta enviada a la familia del otrora jefe de Estado, en la que mencionó a su esposa, Cecilia Morel, y a sus hijos, el abogado de profesión envió sus condolencias.

En la misiva, Lagos precisó que “por las razones que compartí la semana pasada con el país, no resulta aconsejable mi asistencia de la manera que yo hubiera querido”.

Además, el ex presidente entre el 2000 y 2006 recalcó a los seres queridos que “cuentan con el cariño de Luisa (Durán) y el mío”.

Los ex presidentes que asistieron al funeral de Sebastián Piñera

Los ex presidentes que sí asistieron al funeral de Sebastián Piñera fueron Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Michelle Bachelet, quienes entregaron sentidos discursos.

A ellos hay que sumar al actual mandatario, Gabriel Boric, quien también dijo presente en la ceremonia.

Síguenos en