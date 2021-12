El ex presidente de Chile, Ricardo Lagos, el pasado 24 de noviembre anunció su apoyo al candidato de Apruebo Dignidad Gabriel Boric, quien se medirá en la segunda vuelta presidencial de este domingo 19 de diciembre, que también tendrá como protagonista al abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

“Votaré por Boric porque mi historia está vinculada a un hecho central: ¿cómo usted hace para vivir en un país donde todos seamos iguales en dignidad de derechos efectivos? Hay expectativas a medida que los países van creciendo y esas expectativas deben irse satisfaciendo”, dijo el también ex ministro de Estado en conversación con el diario El País.

Al ser consultado por la diferencia de la apuesta de Boric y la Concertación que gobernó a Chile entre 1990 y 2010, enfatizó en que hay un cambio de época, de una era industrial a digital, y una capacidad de los líderes de escuchar que antes no existía por las nuevas tecnologías.

“Además existe un desafío: ¿cómo nos vamos a adaptar de la revolución industrial a la digital? Porque nos dimos cuenta de que el planeta no es infinito y debemos hacernos cargo del cambio climático. Es una sociedad más sofisticada y educada que tiene otras demandas culturales, de derechos de reproducción y de las minorías. Y eso indica la necesidad de un cambio generacional, que ha sido muy notable en Chile y en tantos otros países. Pero, ¿qué es lo importante? Que los cambios deben hacerse de una manera gradual”, explicó.

Lee también: Proponen que Fabiola Campillai sea la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado

“La izquierda moderada”

Con respecto a las diferencias de la “izquierda moderada” que representaba con la “nueva izquierda chilena”, aseguró que sus irrupciones corresponden a momentos históricos distintos.

“Ellos tienen la necesidad de andar más rápido. Y siempre tenemos necesidad de andar más rápido, porque siempre hay necesidades que satisfacer. Que se haya hecho una cierta caricatura de lo que ocurrió en los últimos 30 años, sí, estoy de acuerdo, es una caricatura. Porque entre 1990 y 2010 fueron años de ritmo de crecimiento acelerado donde fuimos capaces de reducir rápidamente pobreza y la desigualdad. Y entre 2010 y 2020 se perdió el ritmo de crecimiento y no se pudo reducir ni pobreza ni desigualdad a los ritmos de antes. Hoy, luego de la pandemia, estamos en el peor de los mundos: no crecemos y, además, aumenta la desigualdad. Es una receta para una explosión”, aseguró.

Con relación al próximo gobierno y sus propuestas, afirmó que tienen que tener claridad y que por eso, no cuestiona las actualizaciones de sus programas hacia al centro. “Las posiciones ultraístas del que se iba de Naciones Unidas [Kast], que suprimiría el Ministerio de la Mujer, se acabaron. Y por el otro lado, [del frente de Boric], se dan cuenta que los números tienen que cerrar bien y saber exactamente lo que se tiene que prometer y ser un poquito más cuidadoso”, detalló.

Tras ser preguntado si considera a Gabriel Boric un político de izquierda radical, señaló que alguien que fue capaz de dar un salto en noviembre de 2019 para buscar una salida política civilizada –llamar una asamblea constituyente en medio del estallido–, “da la impresión que dio un paso muy importante por sobre lo que le decía su grupo político de apoyo. Boric demostró una capacidad de conducción y liderazgo”.

Lee también: Ex ministro Eduardo Aninat anuncia voto por Kast en segunda vuelta: “Evadirme no contribuye a nada”

La irrupción de Kast como presidenciable

Por otra parte, el ex mandatario analizó lo que ocurrió en el estallido social del 2019 y la irrupción de Kast como carta presidencial.

“A partir de octubre de 2019, se pensó que se podía seguir en la calle gritando para ser escuchados y con elementos claramente disruptivos, como fue aprobar leyes anticonstitucionales o la sensación de desorden en la calle, con aumento de la violencia y criminalidad. Las cifras que hay desde el punto de vista delincuencial en Chile son malas, han ido empeorando, y para qué decir la situación que tenemos en la Araucanía, donde el desgobierno es absoluto”, analizó.

En ese mismo sentido, prosiguió: “¿Qué es lo que encarna Kast? El decir: ‘Yo impongo la autoridad como sea. ¿A balazos? A balazos, sí señor, no me va a temblar la mano’. Y yo creo que no: que la autoridad se impone por definiciones políticas, no a balazos. Pero quienes le han hecho la campaña a Kast son las posiciones radicalizadas de la extrema izquierda. Y la ciudadanía, ¿qué hizo en la última elección? Votó por Kast. ‘Quiero alguien que le ponga orden’. No deja de ser notable que termine siendo un boomerang estas posiciones tan revolucionarias y fundamentales, que han empujado a la ciudadanía a decir: “No, quiero que haya orden y respeto por la legalidad”.

“Yo pensaba en esta elección tan reñida que mientras más llamados había a incendiar Chile, esa extrema izquierda era la mejor propagandista para llevar votos al señor Kast“, añadió.

Para Ricardo Lagos, los planteamientos cuando Kast “ha dicho cosas tremendas como que Chile se salga de Naciones Unidas, da cuenta de alguien que no sabe en el mundo que está viviendo, cada vez más globalizado”.

Lee también: Jaime Naranjo por carta de UDI y RN a la ONU: “El circo Los Tachuelas parece que salió en gira internacional”

Según Lagos, el próximo gobierno deberá “hacer frente al retiro de las actuales ayudas extraordinarias, que impactan en los recursos del Estado de manera que no se pueden mantener en el tiempo, con la necesidad de crear los puestos de trabajo indispensables en los que el papel activo de la política económica cae en el Estado. Si hacemos eso bien, no tendríamos problemas. Pero las cosas no ocurren de la noche a la mañana“, concluyó.