La Comisión de DD.HH., Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación Integral y Garantías de No Repetición de la Convención Constitucional aprobó un voto político para que las audiencias públicas se realicen sin la presencia del convencional Jorge Arancibia.

La iniciativa, que contó con 10 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones, tuvo como objetivo evitar que el ex edecán del dictador Augusto Pinochet participe de estas sesiones.

El ex presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, criticó esta decisión por parte de la comisión: “El tema de fondo es que todos los que están allí es porque fueron elegidos y no pueden sus pares decirles ‘usted no tiene derecho a estar presente en tal o cual reunión’. Eso no es propio de un sistema democrático, así de simple”.

En entrevista con Mesa Central, sostuvo que “con ese criterio, usted se dará cuenta que sería imposible que funcione el Parlamento de Chile (…). Yo confío que eso pueda remediar con un plenario, que todos digan si están de acuerdo con aquello“.

Asimismo, se refirió a los argumentos que dieron los constituyentes para pedir la salida de Arancibia, quienes lo acusan de negar las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura de Pinochet.

“¿Qué es ser negacionista? ¿Es negar o justificar los crímenes de Hitler? Eso no significa que usted puede tener distintas opiniones sobre Hitler, pero si sus opiniones sobre Hitler son distintas a las mías, ¿usted no tiene derecho a opinar y yo sí? ¿Qué es el negacionismo?”, reflexionó Lagos.

Finalmente, apuntó que “a nadie le puede usted decir que porque usted está ahí tiene un derecho distinto al que también tiene la misma calidad de usted, porque todos son constituyentes. Yo creo que esto se resuelve por una decisión global de la asamblea y no por un grupo que está en una comisión”.