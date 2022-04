El ex comandante en jefe del Ejército Ricardo Martínez llegó hasta el despacho de la ministra en visita de la Corte Marcial Romy Rutherford, con el objetivo dedeclarar por el caso de fraude en la institución castrense.

Martínez lo hará en calidad de inculpado y sin su abogado, Juan Carlos Martínez, quien ha presentado una serie de recursos que pretendían impugnar la indagatoria.

En una caótica llegada al centro de Santiago, el otrora general afirmó que “siempre he estado tranquilo. Yo he dicho públicamente que nunca he estado sobre la ley, pero tampoco debo estar por debajo de la ley. Hoy he venido a comparecer ante el tribunal”.

Lee también: Corte rebaja pena a militar que mató a Kevin Gómez durante estallido social: De homicidio a “violencia innecesaria”

Consultado sobre si se siente inocente, aseguró que “por supuesto que sí. Quiero reiterar que lo que he dicho en la cuenta pública básicamente fue de las garantías procesales que tiene hoy los militares activos o en retiro no son tales”

“Por ejemplo, no se nos está permitido el poder testificar en compañía de un abogado, como hoy día lo tiene el 99% de los chilenos”, agregó.

Además, Martínez fue enfático y dijo que “se ha hablado sobre mi patrimonio. Mi patrimonio es legítimo. Les pido que cuando se den las noticias de este calibre, que se investigue bien porque se hace un daño tremendo”.

Lee también: Tribunal declara culpable a acusado de quemar estación San Pablo en protestas por el estallido social

En detalle, el ex comandante en jefe del Ejército será interrogado por Rutherford por la denominada arista de “pasajes y fletes”, en el que se indaga sobre el uso irregular de dinero asignado para viajes oficiales.