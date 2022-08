Corte Suprema revoca proceso contra ex general Ricardo Martínez por fraude en el Ejército

Este martes, la Segunda Sala de la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de queja que fue presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en lo que respecta a una resolución que presentó la Corte Marcial a inicios de agosto que revocó el procesamiento del ex general Ricardo Martínez por el millonario fraude en el ejército.

Cabe recordar que el general en retiro había sido procesado por fraude al Fisco por ocho viajes que realizó entre los años 2011, 2012, 2014 y 2016, y que presentan diferencias de entre 400 mil a 4 millones de pesos, y que completan un total de 32 millones.

A inicios de este mes, la Corte Marcial había tomado la decisión de revocar el procesamiento realizado por la ministra en visita, Romy Rutherford, y se acogieron los alegatos que presentó la defensa de Martínez.

Según se indica en la resolución, “el recurso de queja procede contra las sentencias interlocutorias, cuando ponen fin al juicio o hacen imposible su continuación, o contra las sentencias definitivas, siempre que unas y otras no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario”.

“Se ha deducido este recurso contra la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que revocó en el auto de procesamiento dictado por la ministra en visita extraordinaria por no encontrarse suficientemente determinada la existencia y monto del perjuicio fiscal efectivamente causado, declaró que el investigado no es procesado y dispuso que la ministra encargara una pericia contable, decisión que no comparte la naturaleza de aquellas que hacen procedente el recurso intentado, razón que conduce a que éste sea declarado inadmisible”, se detalla en el fallo.