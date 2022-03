Diversas reacciones provocó la renuncia del ahora ex comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, quien comunicó que deja el cargo en la cuenta pública de la institución castrense que se realizó la mañana de este miércoles.

La dimisión anunciada por Martínez, que fue comunicada al presidente Sebastián Piñera, se da en medio de la citación a declarar por parte de la ministra en visita de la Corte Marcial Romy Rutherford en la investigación de fraude en el Ejército, donde declarará este jueves en calidad de inculpado por la arista de gastos indebidos en pasajes aéreos.

Uno de los primeros en opinar fue el diputado del Partido Socialista Leonardo Soto, que anteriormente ya había pedido la renuncia del ex comandante. Ahora, afirmó en su cuenta de Twitter que “su permanencia en el cargo era insostenible por su situación procesal”.

En tanto, el diputado RN e integrante de la comisión de Defensa de la Cámara Baja, Camilo Morán, calificó la decisión como “correcta”, ya que apuntó a que “lo importante es cuidar las instituciones”.

“Ante una situación judicial, como en este caso, no podía mantenerse en el cargo. Era mejor salir y comenzar a aclarar esta situación ante la justicia. Es duro que un comandante en jefe en ejercicio sea investigado como inculpado, pero creo que es la reacción correcta”, agregó.

Opinión similar tuvo el ex ministro de Defensa Mario Desbordes, quien en entrevista con CNN Chile señaló la renuncia lo hace “pensando en el Ejército. Ha recogido las críticas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace sobre el sistema de justicia militar, que comparto, y las reitera”.

Futura ministra de Defensa: “No sabía todo esto”

Por el lado del futuro gobierno, la próxima ministra de Defensa, Maya Fernández, aclaró que no sabía de la determinación dada a conocer esta mañana por Martínez. “Todavía no asumo. Por tanto, es mucha la información que todavía no tengo y no me corresponde de acá hasta el 11 de marzo”.

“Yo no sabía todo esto y me imagino que el ahora ex comandante en jefe tomó la decisión pensando en la institución”, agregó.

Además, indicó que el proceso judicial liderado por la ministra Rutherford “es un proceso judicial que hay que respetar” y recalcó que el tema de la probidad en la institución castrense “es un eje del futuro presidente Gabriel Boric”.