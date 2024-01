Fiscalía pide formalizar a Ricardo Yáñez por presunta omisión en apremios ilegítimos durante 18-O

La Fiscalía Regional Centro Norte habría solicitado formalizar al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por el presunto delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, en el marco del estallido social.

Según consignó La Tercera, la solicitud fue ingresada la tarde del martes 2 de enero por el fiscal Xavier Armendáriz y no apunta solamente a Yáñez, ya que también se pidió formalizar al ex general director Mario Rozas y al ex subdirector de la institución, el general (r) Diego Olate.

Asimismo, en las últimas horas se dio a conocer que la autoridad policial solicitó al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, la inhabilidad de los fiscales Xavier Armendáriz y Ximena Chong en la causa que investiga los hechos ocurridos en medio de las manifestaciones sociales de 2019 y 2020.

¿Qué dijo el gobierno?

El ministro del Interior (s) Manuel Monsalve, aclaró en un punto de prensa que “esa solicitud, por ahora, no está formalizada en ningún medio formal ni del Ministerio Público ni del Poder Judicial. Entonces, permítanme hablar todavía de una eventual formalización”.

“Es muy difícil entrar al terreno de las suposiciones. Podría haber una audiencia de sobreseimiento o una inhabilitación, hay que esperar que eso se resuelva para que el gobierno de manera responsable entregue opiniones o tome decisiones de manera más definitiva”, afirmó Monsalve.

Respecto a la solicitud de Yáñez sobre inhabilitar a los fiscales Chong y Armendáriz, reiteró que el director de Carabineros “tiene el derecho de ocupar las herramientas legales que el estado de derecho le permite”.

