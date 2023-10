Conoce los riesgos de no transferir oportunamente un vehículo tras su venta

La compra de un auto usado no solamente implica llegar a un acuerdo económico con el vendedor, sino que también ocuparse de que el vehículo sea transferido a nombre del nuevo dueño en el Servicio de Registro Civil e Identificación. De hecho, el no realizar este importante trámite podría implicar graves consecuencias tras siniestros, incluso cuando el propietario legal no sea el responsable.