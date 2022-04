Rincón: “El gobierno anterior cometió error tras error, no pidió disculpas y nunca vimos un escarnio como éste”

La senadora Ximena Rincón (DC) se refirió este jueves a la polémica generada por las declaraciones de la ministra del Interior, Izkia Siches, en las que sostuvo que un avión con ciudadanos venezolanos deportados regresó al país con la totalidad de sus pasajeros durante la administración de Sebastián Piñera.

Tras esto, el otrora titular de la cartera, Rodrigo Delgado, descartó la afirmación y exigió que se presentaran pruebas, ante lo que la actual secretaria de Estado entregó disculpas por la “información incorrecta”. Debido a esto, desde la oposición han exigido la renuncia de la ministra o, de lo contrario, buscarán realizar una acusación constitucional.

Sobre esto, la ex presidenta de la Cámara Alta, sostuvo que “cometer un error y no enmendar el error es muy grave, pero el gobierno anterior cometió error tras error, no se excusó, no pidió disculpas y nunca vimos un escarnio público como el que se está haciendo esta oportunidad“.